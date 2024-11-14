Bafra'da TMO'dan Çeltik Alımına Devam

Bafra Ovası'nda Çeltik Alımları Sürüyor

Samsun'un Bafra ilçesinde Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) tarafından üreticilerden çeltik alımı devam ediyor. Bafra Ziraat Odası Başkanı Osman Tosuner, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Bafra Ovası'nda bu yıl 151 bin dekar alanda çeltik ekimi gerçekleştirildiğini belirtti.

Çeltik Hasadı ve Alım Süreci

Tosuner, çeltiğin ekiminin mayıs ayının 20'sinden başlayıp, haziran ayının 15'lerine kadar yapıldığını ifade etti. "Eylül ayının 25'inde ilk hasadımızı yaptık. Çeltik hasadı Bafra Ovası'nda tamamen bitmiş durumda," dedi.

TMO'nun alım işlemlerine ekim ayının ilk haftasında başladığını belirten Tosuner, Bafra Ovası'nda 2 bin 585 çeltik üreticisinin bulunduğunu ve alımların aralık ayı sonuna kadar süreceğini ifade etti. Bu sezon Alaçam, Bafra, Yakakent ve 19 Mayıs ilçelerinde toplamda 30 bin ton alım yapıldığını belirtti.

Üreticilerin Beklentileri

Tosuner, TMO'nun son günlerde bin tonun üzerinde alım yaptığını dile getirerek, toplamda 50 bin tonun üzerinde alım yapılmasını beklediklerini belirtti. Çiftçilere rutubet ile randıman konusuna dikkat etmeleri gerektiğini hatırlatarak, "Rutubet oranı 15'ten yukarı olmamalı, 50 randımanın altında da devlet alım yapmıyor," şeklinde konuştu.

Üreticilerin Memnuniyeti

Karpuzlu Mahallesi'nde çeltik üreticiliği yapan Ali Gün, hasadı ekim ayında tamamladığını belirterek, "Ürünümü TMO'ya teslim etmeye getirdim. Ofis, Allah razı olsun bizlerin yüzünü kara çıkarmadı, malımızı aldı, verdikleri fiyatlardan memnunuz. Kilosunu 24,5 lira'ya verdim," dedi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.