Dünya Ekonomik Forumu Davos'ta 55. Yıllık Toplantısını Başlattı

Dünya Ekonomik Forumu'nun Davos'taki Zirvesi Başladı

Dünya Ekonomik Forumu'nun (WEF) 55. Yıllık Toplantıları, İsviçre'nin Davos kasabasında başladı. Bu yıl 'Akıl Çağı İçin İşbirliği' temasıyla düzenlenen zirve, dün akşam gerçekleştirilen açılış töreninin ardından bugün ilk oturumları ile devam ediyor.

Bugünkü Oturumlar ve Konular

Bugün düzenlenecek oturumlarda, ABD'deki yeni başkanlık dönemine ilişkin ilk değerlendirmeler yapılacak. Ayrıca elektrikli araçlar, temiz enerji dönüşümü, ticaret, enerjinin jeopolitiği ve küresel ekonomik büyüme gibi önemli konular ele alınacak.

WEF'in Kurucusu ve İcra Kurulu Başkanı Klaus Schwab'ın açılış konuşmasının ardından, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Çin Başbakan Birinci Yardımcısı Ding Şüeşiang, Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ve Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa gibi önemli isimler konuşma yapacak. Ayrıca, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'un da bir konuşma gerçekleştirmesi bekleniyor.

Zirvenin Amaçları ve Katılımcılar

Bu yılki zirveye 130'dan fazla ülkeden 3 bin katılımcı bekleniyor. Bu katılımcılar arasında iş insanları, siyasetçiler, akademisyenler ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri yer alıyor. Özellikle 60'ı devlet başkanı ve başbakan olmak üzere, zirvede önemli görüşmeler yapılması planlanıyor.

Küresel ekonomide yaşanan paradigma değişikliğinin tartışılacağı toplantılarda, büyümenin yeniden nasıl sağlanabileceği, yeni teknolojilerden nasıl yararlanılacağı ve sosyal ekonomik dayanıklılığı güçlendirme yolları 220 oturumda masaya yatırılacak.

Önemli Konular ve Tartışmalar

Oturumlarda, ABD'nin yeni politikaları, küresel işbirliğinin giderek zayıflaması, ticaret politikaları, yapay zeka ve dijitalleşme, temiz enerji dönüşümü, iklim değişikliği ile mücadele gibi kritik konular ele alınacak. Ayrıca, merkez bankalarının para politikaları, faiz ve enflasyon gibi ekonomik değerlendirmeler de yapılacak.