Dünya Gıda Günü'nde Gıda Hakkına Dikkat

TÜGİS, Dünya Gıda Günü'nde Gıda Hakkını Vurguladı

Türkiye Gıda Sanayii İşverenleri Sendikası (TÜGİS) Yönetim Kurulu Başkanı Kaan Sidar, 16 Ekim Dünya Gıda Günü'nde gıda hakkının önemine dikkat çekti. Artan dünya nüfusunu beslemek ve güvenli gıdaya erişimi sağlamak için bir dönüşüm gerektiğinin altını çizdi.

Dünya Gıda Günü'nde Çeşitli Etkinlikler

1981 yılında Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) tarafından ilan edilen Dünya Gıda Günü, artan nüfus, yetersiz beslenme ve tarım arazilerinin verimsizleşmesi gibi sorunların üzerinde durmak amacıyla kutlanıyor. Bu amaçla çeşitli kurumlar ve sivil toplum kuruluşları farkındalık yaratmak için bir dizi etkinlik gerçekleştirmekte.

Gıda Üretiminin Geleceği

Sidar, sınırlı kaynaklar ve iklim krizinin etkileri göz önüne alındığında, gıda endüstrisinin güvenilirliğinin dünya nüfusunu beslemek için kritik öneme sahip olduğunu ifade etti. Sürdürülebilir Gıda Zirvesi’nin, 21-22 Kasım tarihlerinde İstanbul Swissotel’de düzenleneceğini hatırlatarak, bu zirvede gıda hakkı ve sürdürülebilir gıda konularında farkındalık yaratmayı hedeflediklerini belirtti.

Gıda Hakkının Korunması

Gıda hakkının temel bir insan hakkı olduğunu dile getiren Sidar, güvenli gıdaya erişimin sağlanması için gerekli adımların atılmasını gerektiğini vurguladı. FAO verilerine göre, 2050'de dünya nüfusunun 9,7 milyara ulaşacağının belirtildiği açıklamada, bu durumun gıda güvencesi konusunda acil adımlar atmanın zorunlu olduğunu gösterdiği ifade edildi.

10. Sürdürülebilir Gıda Zirvesi

Kaan Sidar, Sürdürülebilir Gıda Zirvesi’nin sektör geleceği için önemli bir organizasyon olduğunu belirtirken, Sürdürülebilirlik Akademisi Kurucu Yönetim Kurulu Üyesi Semra Sevinç, zirvenin sektör için kalıcı ve olumlu değişimler hedeflediğini vurguladı. Zirve sırasında alanında uzman isimlerin katkılarıyla gıdanın geleceğinin ele alınacağı ifade edildi.