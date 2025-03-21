Dünya Su Günü'nde 'Su Vatandır' Mesajı: Su Tasarrufu İle Geleceği Koru

Dünya Su Günü etkinlikleri, 'Ulusal Su Verimliliği Seferberliği' kapsamında İstanbul'un simge yapılarında gerçekleştirildi.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve Büyük Çamlıca Camii gibi dijital mahyaya sahip camilerde 'Su Vatandır, Suyu Koru, Vatanı Koru' mesajları paylaşıldı. İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, su kaynaklarının korunması ve sürdürülebilir yönetimi amaçlayan etkinlikleri ile dikkat çekti.

Etkinlikler, 22 Mart Dünya Su Günü'nü kutlamak için başlatıldı. 17 Mart'ta Galata Kulesi'ne video projeksiyonu ile, 19 Mart'ta ise Türkiye Jokey Kulübü iş birliğiyle su tasarrufuna yönelik pankartlar asılarak farkındalık oluşturuldu.

İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, 17 Mart itibarıyla Marmaray peronları ve vagonlarındaki dijital ekranlarda su israfına dikkat çeken videolar yayınlamaya başladı. Bugün ise, Karayolları 1. Bölge Müdürlüğü ile iş birliği içinde köprülerde su tasarrufu mesajları asıldı.

Büyük Çamlıca Camii başta olmak üzere diğer dijital mahyaya sahip camilerde de aynı mesajlar yer aldı. Yarın ise Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, 'Ulusal Su Verimliliği Seferberliği'nin rengarenk ışıklarıyla aydınlatılacak.

İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre, iklim değişikliği ve artan su tüketimi nedeniyle Türkiye, su kıtlığı riskiyle karşı karşıya. Bu nedenle su tasarrufu, ülkenin geleceği için kritik bir öneme sahip.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde yürütülen bu seferberlik, 'Suda Sıfır Kayıp' ilkesi doğrultusunda su kaynaklarının korunmasını ve sürdürülebilir kullanımını hedefliyor. Türkiye'de mevcut su tüketiminin %77'sinin tarımda, %23'ünün ise içme-kullanma suyu ve sanayide gerçekleştiği belirtiliyor.

Özellikle İstanbul gibi suyun büyük önem taşıdığı tarihi bir şehirde, su kaynaklarını koruma bilinci her zamankinden daha değerli hale geliyor. İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, çiftçilere eğitimler ve kırsal kalkınma destekleri sunarak, su verimliliğini artırmayı amaçlıyor.

2024'te 36 bin kişiye su okuryazarlığı eğitimleri verileceği, ayrıca Kağıthane'de kurulan İstanbul Kapalı Dikey Tarım Uygulama Merkezi ile geleneksel tarımdan %95 daha az su kullanarak üretim yapılacağı vurgulandı. Bu projelerin, suyun tasarruflu kullanımına katkı sağladığı ifade ediliyor.

Bireysel su tüketiminde de olmadan fark yaratılabileceğinin altı çizildi. Gereksiz musluk açık bırakılmaması, duş sürelerinin kısaltılması, çamaşır ve bulaşık makinelerinin tam dolu çalıştırılması su tasarrufu konusunda atılacak önemli adımlar arasında yer alıyor. Musluklara takılan perlatörler sayesinde ise su tüketiminde %50 oranında azalma sağlamak mümkün hale geliyor.

Ulusal Su Verimliliği Seferberliği" kapsamında Dünya Su Günü'nde düzenlen etkinliklerde Çamlıca Camii'nin dijital mahyasında "Su Vatandır, Suyu Koru, Vatanı Koru" mesajı paylaşıldı.

Ulusal Su Verimliliği Seferberliği" kapsamında Dünya Su Günü'nde düzenlen etkinliklerde Çamlıca Camii'nin dijital mahyasında "Su Vatandır, Suyu Koru, Vatanı Koru" mesajı paylaşıldı.