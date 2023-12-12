Dünyaca ünlü banka bombayı patlattı! 1 dolar 40 TL!

Deutsche Bank'ın önde gelen analistleri enflasyonun tahminlerdeki aralığın alt sınır kısmına yaklaşması ile birlikte Türk lirasının daha cazip hale gelebileceğini söylediler.

Bankanın yayınladığı raporda; Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz oranlarını 2024 yılı başında iki kez 250 baz puan artırıp yüzde 45'e yükseltmesi bekleniyor. Ancak analistler, TCMB'nin 2024 yılının son çeyrek diliminde faiz indirimine giderek kilit faiz oranını %40'a çekebileceğini tahmin ediyor.





Raporda, baz etkileri nedeniyle enflasyonun üçüncü çeyrek diliminde ciddi oranda düşeceği, büyüme ve istihdamın ciddi baskı altında kalması halinde faiz indirimlerinin mümkün olabileceği ifade ediliyor. Deutsche Bank analistlerinin değerlendirmelerinde 2024 yılı sonunda enflasyonun yüzde 41,1, dolar/Türk lirası kurunun ise yüzde 38 olacağını öngörüldü.