Düzce'de Konut Satışı 2025'te Arttı: Aralık Zirvede

TÜİK verilerine göre Düzce'de 2025'te konut satışları 9 bin 105 oldu; 2024'te 8 bin 45, 2023'te 7 bin 134. En yüksek satış Aralık’ta bin 264 gerçekleşti.

Yayın Tarihi: 22.01.2026 09:30
Güncelleme Tarihi: 22.01.2026 09:30
Düzce'de 2025'te konut satışları arttı

DÜZCE(İHA) – Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Düzce'de 2025 yılında konut satışları bir önceki yıla göre yükseldi.

Yıllık veriler

Açıklanan verilere göre 2025 yılında Düzce'de toplam 9 bin 105 konut satışı gerçekleşti. Bir önceki yıllarda satışlar 2024’te 8 bin 45, 2023’te ise 7 bin 134 olarak kaydedilmişti.

Aylık dağılım

2025 yılında en yüksek satış hareketliliği Aralık ayında görüldü; bu ay içinde bin 264 konutun el değiştirdiği bildirildi.

Veriler, Düzce’de konut talebinin 2023 ve 2024 yıllarına kıyasla artış gösterdiğini ve 2025’te belirgin bir yükseliş yaşandığını ortaya koyuyor.

