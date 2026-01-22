Düzce'de Konut Satışı 2025'te Arttı: Aralık Zirvede

Düzce'de 2025'te konut satışları arttı

DÜZCE(İHA) – Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Düzce'de 2025 yılında konut satışları bir önceki yıla göre yükseldi.

Yıllık veriler

Açıklanan verilere göre 2025 yılında Düzce'de toplam 9 bin 105 konut satışı gerçekleşti. Bir önceki yıllarda satışlar 2024’te 8 bin 45, 2023’te ise 7 bin 134 olarak kaydedilmişti.

Aylık dağılım

2025 yılında en yüksek satış hareketliliği Aralık ayında görüldü; bu ay içinde bin 264 konutun el değiştirdiği bildirildi.

Veriler, Düzce’de konut talebinin 2023 ve 2024 yıllarına kıyasla artış gösterdiğini ve 2025’te belirgin bir yükseliş yaşandığını ortaya koyuyor.

DÜZCE'DE 2025 YILINDA BİR ÖNCEKİ YILA GÖRE KONUT SATIŞI ARTTI.