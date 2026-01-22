Akıncı: TCMB'nin Faiz İndirimi (%38→%37) Kredi Piyasalarına Bağlı

GTB Başkanı Mehmet Akıncı, TCMB'nin politika faizini yüzde 38'den yüzde 37'ye indirmesinin etkisinin kredi şartları ve finansman maliyetlerine yansımasının belirleyici olacağını söyledi.

Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın yılın ilk Para Politikası Kurulu toplantısında politika faizini yüzde 38’den yüzde 37’ye indirmesini değerlendirdi.

Reel sektör için dikkatle izleniyor

Akıncı, faiz indiriminin reel sektör açısından dikkatle izlenmesi gereken bir adım olduğunu ifade ederek kararın kredi şartları ve finansman maliyetlerine nasıl yansıyacağının önümüzdeki dönemde daha net görüleceğini vurguladı.

Finansmana erişimin üretim, yatırım ve istihdam kararları açısından temel belirleyicilerden biri olduğuna işaret eden Akıncı, faiz politikasında atılan adımların reel sektörde karşılık bulabilmesi için bankacılık sistemine etkin ve öngörülebilir şekilde yansımasının önemine dikkat çekti.

Para politikası, öngörülebilirlik ve fiyat istikrarı

Akıncı değerlendirmesinde şu görüşlere yer verdi: "Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın politika faizinde gerçekleştirdiği bu indirimi, reel sektör açısından dikkatle takip ediyoruz. Bu konuda asıl belirleyici olan husus, alınan kararın ticari kredi faizlerine ve finansman maliyetlerine nasıl yansıyacağıdır. Para politikasında öngörülebilirliğin korunması, işletmelerimizin yatırım, üretim ve istihdam planlamalarını sağlıklı şekilde yapabilmesi açısından büyük önem taşımaktadır. Finansmana erişimin makul şartlarda sağlanması, ekonomik aktivitenin sürdürülebilirliği açısından kritik bir unsur olmaya devam etmekte."

Akıncı, faiz politikasının makroekonomik dengelerle uyumlu ve istikrarlı bir çerçevede sürdürülmesinin yatırım ortamına olan güveni güçlendireceğini, sürecin fiyat istikrarı hedefi ile eşgüdüm içinde yürütülmesinin önem taşıdığını da aktardı.

