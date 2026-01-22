Gürsu Tarımı Libya'ya Açılıyor

ANASİAD iş birliğiyle Libya'da tarımsal ortaklıkların temeli atıldı

Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık ve heyeti, Anadolu Sanayici ve İş İnsanları Derneği (ANASİAD) ile birlikte Libya'ya gerçekleştirdikleri ziyaret kapsamında bir dizi görüşme ve temas yaptı. Heyete, Belediye Başkan Yardımcıları Adem Yıldırım, Hakan Şener ve ARGE Müdürü Hüseyin Özmen eşlik etti; ANASİAD Başkanı Hakan Birkan ve yönetim kurulu üyeleri de heyette yer aldı.

Libya temaslarında heyet, Ekonomi ve Ticaret Bakanı Muhammed el-Huveyc, Libya Tarım Araştırma Genel Müdürlüğü yetkilileri, Türkiye Cumhuriyeti Libya Ticaret Müşaviri Suat Özbek, Libya Askeri Ataşesi İlkay Beril Aydemir, Libyalı iş insanı Abdurrauf Mustafa Buhajar ve Libya Ticaret, Sanayi ve Tarım Odaları Genel Birliği Fuarlar İdaresi Başkanı İsam Abu Abdullah Aloul ile bir araya geldi.

Toplantılarda Gürsu'nun tarımsal potansiyeli, üretim ve kooperatif yapısı, atılacak iş birliği adımları ile arge tabanlı proje ve öneriler detaylı şekilde sunuldu. Heyet, görüşmeler aracılığıyla hem Türkiye'den Libya'ya ürün akışının hızlandırılmasını hem de Afrika pazarına erişimin genişletilmesini hedeflediğini açıkladı.

Gürsu tarımında çok önemli bir ticaret hamlesini daha hayata geçireceklerini söyleyen Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, temel amaçlarının sadece Gürsu'ya değil, bölgesel kalkınmaya da destek sunacak, tarımdaki söz sahibi oldukları gücü perçinleyecek yeni ve sağlam ticari köprüler kurmak olduğunu vurguladı.

ANASİAD ile Gürsu Belediyesi arasındaki bu sinerji, Libya üzerinden kurulacak iş birlikleri sayesinde ikili ticari ilişkileri güçlendirmeyi ve aynı zamanda Afrika kıtasındaki pazarlara daha etkin erişim sağlamayı amaçlıyor. Libya, bu bağlamda hedef pazar olmanın ötesinde Afrika'ya açılan stratejik bir kapı olarak değerlendiriliyor.

