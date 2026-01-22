Gürsu Tarımı Libya'ya Açılıyor

Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık liderliğindeki heyet, ANASİAD ile Libya'da tarımsal iş birlikleri için kritik görüşmeler gerçekleştirdi; hedef Afrika pazarına açılmak.

Yayın Tarihi: 22.01.2026 16:42
Güncelleme Tarihi: 22.01.2026 16:42
Gürsu Tarımı Libya'ya Açılıyor

Gürsu Tarımı Libya'ya Açılıyor

ANASİAD iş birliğiyle Libya'da tarımsal ortaklıkların temeli atıldı

Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık ve heyeti, Anadolu Sanayici ve İş İnsanları Derneği (ANASİAD) ile birlikte Libya'ya gerçekleştirdikleri ziyaret kapsamında bir dizi görüşme ve temas yaptı. Heyete, Belediye Başkan Yardımcıları Adem Yıldırım, Hakan Şener ve ARGE Müdürü Hüseyin Özmen eşlik etti; ANASİAD Başkanı Hakan Birkan ve yönetim kurulu üyeleri de heyette yer aldı.

Libya temaslarında heyet, Ekonomi ve Ticaret Bakanı Muhammed el-Huveyc, Libya Tarım Araştırma Genel Müdürlüğü yetkilileri, Türkiye Cumhuriyeti Libya Ticaret Müşaviri Suat Özbek, Libya Askeri Ataşesi İlkay Beril Aydemir, Libyalı iş insanı Abdurrauf Mustafa Buhajar ve Libya Ticaret, Sanayi ve Tarım Odaları Genel Birliği Fuarlar İdaresi Başkanı İsam Abu Abdullah Aloul ile bir araya geldi.

Toplantılarda Gürsu'nun tarımsal potansiyeli, üretim ve kooperatif yapısı, atılacak iş birliği adımları ile arge tabanlı proje ve öneriler detaylı şekilde sunuldu. Heyet, görüşmeler aracılığıyla hem Türkiye'den Libya'ya ürün akışının hızlandırılmasını hem de Afrika pazarına erişimin genişletilmesini hedeflediğini açıkladı.

Gürsu tarımında çok önemli bir ticaret hamlesini daha hayata geçireceklerini söyleyen Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, temel amaçlarının sadece Gürsu'ya değil, bölgesel kalkınmaya da destek sunacak, tarımdaki söz sahibi oldukları gücü perçinleyecek yeni ve sağlam ticari köprüler kurmak olduğunu vurguladı.

ANASİAD ile Gürsu Belediyesi arasındaki bu sinerji, Libya üzerinden kurulacak iş birlikleri sayesinde ikili ticari ilişkileri güçlendirmeyi ve aynı zamanda Afrika kıtasındaki pazarlara daha etkin erişim sağlamayı amaçlıyor. Libya, bu bağlamda hedef pazar olmanın ötesinde Afrika'ya açılan stratejik bir kapı olarak değerlendiriliyor.

GÜRSU BELEDİYE BAŞKANI MUSTAFA IŞIK VE EKİBİ, ANADOLU SANAYİCİ VE İŞ İNSANLARI DERNEĞİ ANASİAD İLE...

GÜRSU BELEDİYE BAŞKANI MUSTAFA IŞIK VE EKİBİ, ANADOLU SANAYİCİ VE İŞ İNSANLARI DERNEĞİ ANASİAD İLE BİRLİKTE LİBYA’YA BİR DİZİ GÖRÜŞME VE ZİYARET İÇİN PROGRAM GERÇEKLEŞTİRDİ. HEYET, LİBYA’DA GÜRSU TARIMI İÇİN ÇOK ÖNEMLİ İŞ BİRLİKLERİ VE GÖRÜŞMELERİN TEMELİNİ ATTI.

GÜRSU BELEDİYE BAŞKANI MUSTAFA IŞIK VE EKİBİ, ANADOLU SANAYİCİ VE İŞ İNSANLARI DERNEĞİ ANASİAD İLE...

Yazar
EDİTÖR

Berna Yıldız

3 yıllık bankacılık ve ekonomi editörlüğü geçmişi var. Borsa İstanbul, altın piyasaları ve makroekonomik verileri (enflasyon, faiz) analiz ederek okuyucuya sunar.

İLGİLİ HABERLER

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bellona IIFF 2026'da Yeni Sezon Koleksiyonlarını Tanıtıyor
2
Denizli'de Basit Usulden Gerçek Usule Geçiş Semineri: Esnafa Bilgilendirme
3
Junioshow 2026 Bursa'da Açıldı: 21. Bebe ve Çocuk Hazır Giyim Fuarı Başladı
4
Manisa'da Elektrikli Araç Şarj Altyapısı Güçleniyor: 62 Kapasiteli İstasyonlar
5
Türksat ve Vodafone’dan Stratejik Fiber Altyapı İş Birliği
6
TESK Başkanı Palandöken: Borçlu Esnaf da Sağlık Hizmetlerinden Yararlanacak
7
Bartın Limanı 2025'te 313 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları