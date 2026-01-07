Düzce’den bin 574 ton 395 kilo kedi ve köpek maması ihracatı

DÜZCE (İHA) – Düzce’nin ihracat kalemine bu yıl giren kedi ve köpek maması ihracatı, 10 ayda bin 574 ton 395 kilo olarak gerçekleşti.

Düzce’de ihracat kalemleri arasına bu yıl ilk kez giren kedi ve köpek maması oldu. 2025 yılında ihraç edilen kedi köpek maması ise 2 bin tona yaklaştı.

Aylara göre ihracat

Düzce Tarım ve Orman Müdürlüğü’nün açıkladığı verilere göre, dünyanın dört bir yanına mart ayında 77 ton, nisan ayında 87 ton, mayıs ayında 229,2 ton, haziran ayında 27,1 ton, temmuz ayında 189,3 ton, ağustos ayında da 171,250 ton, eylül ayında 153,645 kilo, ekim ayında 190 ton, kasım ayında 267,3 ton, aralık ayında 189,6 ton olmak üzere toplam bin 574 ton 395 kilo kedi ve köpek maması ihraç edildi.

