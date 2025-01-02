e-Devlet Kapısı'ndan 2024'te 4,2 Milyar İşlem!

2024'te e-Devlet Kapısı'ndan Rekor İşlem

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi, e-Devlet Kapısı'ndan 2024 yılında toplam 4,2 milyar işlem yapıldığını duyurdu. Bu süreçte, kullanıcı sayısının 66 milyon 753 bin 526'ya ulaşması dikkat çekti.

Dijital Hizmetlerde Yükseliş

Dijital Dönüşüm Ofisi tarafından yapılan sosyal medya paylaşımında, e-Devlet Kapısı'nın vatandaşların hayatını kolaylaştırmak için önemli bir rol üstlendiği ifade edildi. Yapılan açıklamada, 568 yeni hizmet ve 54 yeni kurum hizmet sunmaya başladığı belirtildi.

Gelecek Planları

Ayrıca, 2025 yılı için de hedeflerin belirlendiğine değinilerek, “Dijital Türkiye” hedefine ulaşmak adına vatandaşların ihtiyaçlarına odaklanılacağı vurgulandı. e-Devlet Kapısı'nın geliştirilmesine yönelik çalışmalara bu yıl da devam edileceği kaydedildi.