e-Devlet'te adınıza binlerce lira para olabilir! Parasını çekmeyen bin pişman olacak

Türkiye'de vatandaşlar, e-Devlet üzerinden miras sorgulama işlemlerini kolaylıkla gerçekleştirebilecekleri bir hizmete daha kavuştular. Gelişen teknolojiyle birlikte entegre edilen bu yeni hizmet sayesinde, mirasçıların miras durumlarını öğrenmek ve gerekli belgelere erişmek artık çok daha pratik bir hal aldı.

Artık e-Devlet sistemi üzerinden miras sorgulama işlemi yapmak oldukça basit. İlk olarak, www.turkiye.gov.tr adresine giriş yaparak T.C. kimlik numaranız ve e-Devlet şifrenizle sisteme erişim sağlıyorsunuz. Eğer e-Devlet şifreniz yoksa, herhangi bir mobil bankacılık uygulaması üzerinden de giriş yapabilirsiniz.





Ana sayfada yer alan arama bölümüne "veraset ilamı sorgulama" yazarak arama yapmanız gerekiyor. Bu adımdan sonra, mirasçısı olduğunuz dosyaları sorgulayabilir ve mirasçılık belgesini görüntüleyebilirsiniz. Ayrıca, muris tarafından açılmış olan hukuk, idari yargı ve icra dosyalarını da sorgulayarak ilgili bilgilere ulaşabilirsiniz.

Bu işlemleri gerçekleştirebilmek için miras bırakan kişinin T.C. kimlik numarasını bilmek gerekmektedir. Aksi takdirde sorgulama işlemi gerçekleştirilemez.

E- devlet sayesinde vatandaşlar artık miras durumlarını çok daha hızlı ve kolay bir şekilde öğrenebiliyorlar. e-Devlet sistemi, kullanıcılarına bu gibi önemli hukuki süreçlerde yardımcı olurken, işlemlerin güvenli ve şeffaf bir şekilde yürütülmesini sağlıyor. E-Devlet üzerinden yapılan miras sorgulama işlemi, vatandaşların bürokratik süreçlerle uğraşmadan, zaman kaybetmeden miras durumlarını öğrenmelerini sağlayarak büyük bir kolaylık sunuyor.