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e-Devlet'te kalan binlerce lira paranız olabilir! Bilmeyenin parası devlete kalıyor

Milyonlarca vatandaşın farkında olmadan e-Devlet hesaplarında birikmiş paraları olduğu ortaya çıktı. Bu paralar, Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) kesintileri, çeşitli devlet yardımları ve unutulmuş ödemelerden oluşuyor. Özellikle yeni işe başlayan sigortalı çalışanlar için iş yerleri tarafından otomatik olarak açılan BES hesaplarında biriken paralar, milyonlarca vatandaşı bekliyor. Maaşlarından her ay belirli bir miktar kesinti yapılan BES hesaplarına yatırılan bu paraların farkında olmayanlar, e-Devlet üzerinden kolayca kontrol ederek haklarını talep edebilirler. İşte haberin detayları...

Yayın Tarihi: 21.07.2024 19:20
Güncelleme Tarihi: 21.07.2024 19:20
e-Devlet'te kalan binlerce lira paranız olabilir! Bilmeyenin parası devlete kalıyor

Bireysel Emeklilik Sistemi, çalışanların geleceğe yönelik tasarruf yapmalarını teşvik eden bir sistemdir. İş yerleri tarafından otomatik olarak açılan BES hesaplarına her ay belirli bir kesinti yapılır ve bu kesintiler, devlet katkısıyla birlikte hesaplarda birikir. Bu durumdan habersiz olan milyonlarca çalışan, e-Devlet üzerinden BES birikimlerini kontrol ederek, birikmiş paralarını öğrenebilirler.

E-Devlet'te sadece BES paraları değil, aynı zamanda süt parası, yol yardımı, doğum parası, cenaze yardımı ve rapor parası gibi çeşitli devlet yardımları da sorgulanabiliyor. Bu yardımlar, hak sahibi olan vatandaşlara e-Devlet üzerinden veya PTT şubeleri aracılığıyla ulaştırılıyor. Bu nedenle, vatandaşların e-Devlet hesaplarını düzenli olarak kontrol etmeleri, hak ettikleri yardımlardan faydalanmalarını sağlar.

Unutulmamalıdır ki, biriken BES paraları ve devlet yardımları belirlenen süre içinde talep edilmezse, bu paralar devlete geri dönüyor. Bu nedenle, e-Devlet hesabınızı düzenli olarak kontrol etmeniz ve haklarınızı gözetmeniz büyük önem taşıyor. Aksi takdirde, biriken paralarınızdan faydalanamadan devlete geri dönme riski bulunmaktadır.

E-DEVLET'TE BİRİKMİŞ PARANIZI NASIL KONTROL EDEBİLİRSİNİZ?

e devlet para ödemelerini nasıl görebilirsiniz

E-Devlet hesabınızda birikmiş paralarınızı kontrol etmek oldukça basittir. İşte adım adım yapmanız gerekenler:

E-Devlet kapısına T.C. kimlik numaranız ve şifrenizle giriş yapın. Eğer şifrenizi unuttuysanız, PTT şubelerinden yeni bir şifre alabilirsiniz.

Ana sayfada yer alan arama çubuğuna "Bireysel Emeklilik ve Otomatik Katılım Sistemlerinde Devlet Katkısı Sorgulama" yazın ve ilgili hizmete tıklayın. Buradan, BES birikimlerinizi ve devlet katkısını öğrenebilirsiniz.

Yine ana sayfada yer alan arama çubuğuna "Şahıs Ödemeleri" yazın ve ilgili hizmete tıklayın. Bu bölümde süt parası, yol yardımı, doğum parası, cenaze yardımı ve rapor parası gibi diğer ödemelerinizi sorgulayabilirsiniz.

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