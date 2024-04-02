e-Devlet'ten başvurana 2500 TL bayram harçlığı! Başvurmayan hakkını kaybedecek

Ramazan Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte, ihtiyaç sahiplerine yönelik devlet tarafından 2500 TL tutarında sosyal yardım ödemesi başladı. Bu ödemelere e-devlet üzerinden başvurular başladı ve detaylar hızla netleşiyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 81 ilde bulunan ihtiyaç sahiplerine bayram harçlığı olarak adlandırılan bu ödeme için başvuruların e-devlet üzerinden yapılmasını sağlıyor. Başvurular için T.C. kimlik numarası ve şifre ile giriş yapılarak online form doldurulması gerekiyor.

Ödemelerin, Ramazan Bayramı öncesinde, 10-11-12 Nisan tarihlerinde gerçekleştirilmesi planlanıyor. Bu süreçte, Ziraat Bankası ve PTT hesaplarına ödemelerin yapılacağı belirtiliyor.





Dar gelirlilere yönelik olan bu destek, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarının da ilgili birimleri aracılığıyla sağlanıyor. Bu vakıflara başvurular şahsen yapılmalı ve gerekli kriterlerin karşılandığı doğrulanmalıdır.

2500 TL tutarındaki bayram harçlığı, milyonlarca ihtiyaç sahibi vatandaş için önemli bir destek olacak. Bu süreçte e-devlet üzerinden yapılan başvurularla, daha hızlı ve etkin bir yardım dağıtımı hedefleniyor.