e-Devlet'ten başvuranlara 2000 TL sosyal yardım! Şartı sağlayan her aileye ödenecek

Aile desteği miktarında artış!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan son dakika ödemeleri artırıldı. Bakan Mahinur Özdemir Göktaş'tan son dakika açıklaması geldi. Aile Destek Programı miktarının artırılacağı açıklandıktan sonra gelecek artışlar açıklandı.

Aile Destek Programı ödemelerinin artacağını söyleyen Bakan Göktaş, "2024 yılında Aile Destek Programı bütçesini genişletmeyi planlıyoruz. 40 milyar TL'ye ek olarak 15 milyar TL'lik ek yardım sağlamayı hedefliyoruz. Bu benim düşündüğüm şey. Yeni fiyat artışını açıklayacağız” dedi.





Bakanlık tarafından yapılan duyuruda Aile Destek Programı kapsamında yapılan ödemeler şöyle:

-850 TL – 1250 TL şeklinde yapılan ödeme miktarı 1250 TL – 2000 TL çıkarılıyor.

– Çocuk desteği i.in ödenen 350 TL – 650 TL arası ödemeler 750 TL – 1000 tL aralığına çıkarılacak.

- Kilowatt cinsinden güç tüketimi desteği henüz artırılmadı. Doğal gaz tüketimine yönelik destekler genişletilecek.

- Türkiye Aile Destek Programından yararlanabilmek için hanede kişi başına düşen aylık gelirin 11.390 TL'den az olması gerekiyor.

Aile destek sistemine e-devlet üzerinden başvurun!

Aile Destek Programına başvurmak isteyen vatandaşların başvurularını internet üzerinden yapmaları gerekiyor. Başvuruyu hem e-devlet üzerinden hem de SYDV üzerinden yapabilirsiniz. Başvurunuzu e-Devlet'e giriş yapıp "Sosyal Yardım Başvuru Hizmeti" seçeneğine tıklayarak doldurabilirsiniz.