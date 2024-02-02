e-Devlet'ten başvurusu onaylananlar yaşadı! PTT'ye gidip hemen paranızı alın

PTT'den Doğalgaz Desteği! Aile Bakanı Göktaş Resmen İlan Etti

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, destek programları kapsamında yapılan yardımlarla ilgili düzenli olarak bilgi paylaşımını sürdürüyor. Önümüzdeki aydan itibaren, Bakanlık yüzde 50'ye yakın oranda artırılan destek ödemelerini hak sahibi vatandaşlara sunacak. Evde bakım maaşları, yaşlı ve engelli aylıkları, sosyal ve ekonomik destek ödemeleri ise beklenen zamla birlikte ödenecek.

Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, doğalgaz tüketim desteği ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Yapılan açıklamaya göre, doğalgaz desteği kapsamında 383.000 hane, yılda 1500 TL ile 3500 TL arasında değişen ödemeler alacak. Bakan Göktaş, "Vatandaşlarımız, e-Devlet üzerinden yaptıkları başvuruların onaylanmasının ardından hak sahipliği kazandıkları takdirde, PTT'ye gidip faturalarını ibraz ederek destekten faydalanabilecekler. Ön ödemeli sayaç kullanan vatandaşlarımızın ise destek miktarı kartlarına yansıtılacak" dedi.

Doğalgaz tüketim desteği ödemelerinin başladığı bu dönemde, vatandaşlar ödemelerin detayları ve başvuru şartları hakkında araştırmalar yapıyorlar. Bakanlık, 2024 yılı itibariyle 1500 TL ile 3500 TL arasında değişen doğalgaz desteğini sağlayacak. Dar gelirli aileler, bu desteğe başvurabilmek için belirli koşulları karşılamaları gerekiyor. Türk vatandaşı olma, e-Devlet kapısı üzerinden başvuruda bulunma, doğal gaz arzı sağlanan ilçe/beldede ikamet etme, ön ödemeli ya da faturalı sayaca bağlı bir doğal gaz aboneliği bulunma, ödenecek faturanın mesken abone grubuna ait olma ve SYD Vakfınca hak sahipliği kararı alınmış olma şartları, başvuru koşulları arasında yer alıyor.