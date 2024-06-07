e-Devlet'ten hemen bakın! O yardım ödemeleri tamamen kesildi: Milyonlar şaşkın!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararıyla aile destek programının süresinin bir yıl uzatılacağı ve yardım miktarının belirleneceği açıklandı. Program çerçevesinde sağlanan 1.250 TL'lik destekle dar gelirli aileler için önemli destek şeklinde tanımlanıyor.

Program Başlangıcı ve Uzatılma Kararı

Aile destek programı Temmuz 2022'de başlamış olup programın 1 yıl süreceği duyurulmuştu. Ancak programın Temmuz 2023'te biteceğine dair beklentiler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasıyla sona erdi. Programın Temmuz 2024'e kadar uzatılması milyonlarca aile için umut kaynağı oldu.

Destek Tutarları

Aile destek programı kapsamında ödenen sosyal yardımlar hanenin maaşına göre değişmektedir. Programın amacı, düşük gelirli ailelere 1.250 TL tutarında destek sağlamak. Ayrıca çocuk bileşeni için 1-2 çocuklu aileler için 350 TL, 5 ve daha fazla çocuklu ailelere ise 650 TL ek ödeme yapılıyor.





Haziran Ayı Ödemeleri

Aile Destek Programının son ödemesinin Haziran ayında yapılmasıyla birlikte, yararlanıcılara mali destek sağlanmaya devam edilecek. Ödemelerin Haziran ayı ilk yarısında yapılması beklenen uygulamanın Temmuz 2024'e kadar devam edeceğinin açıklanması milyonlarca aileye ciddi bir rahatlama getirecek.

Milyonlarca aile Aile Yardım Programının uzatılmasını memnuniyetle karşılarken, programın geleceğine ilişkin resmi açıklamaları bekliyor. Bu güncel gelişmelerin aileleri ve toplumları desteklemeye ve sosyal yardımların etkisini güçlendirmeye devam etmesi umulmaktadır.