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e-Devlet'ten kontrol edin! Bu borçlardan biri varsa sakın ödemeyin!

Bu borçları ödeyenler çok pişman olur! Hepsi silinecek! Tüm detaylar haberimizde.

Yayın Tarihi: 26.03.2024 17:55
Güncelleme Tarihi: 26.03.2024 17:55
e-Devlet'ten kontrol edin! Bu borçlardan biri varsa sakın ödemeyin!

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BU BORÇLAR SİLİNECEK

SGK Uzmanı Özgür Erdursun vergi ve sigorta primleriyle ilgili önemli açıklamalar yaptı. Erdursun vergi borçlarında yapılandırma yasası çıkmasının beklendiğini söyledi. Bu düzenleme sonrasında borçların bir kısmının silinmesi ve gecikme faizlerinin affedilmesi bekleniyor. Aynı zamanda değişikliklerle birlikte mükelleflerin vergi tutarları önemli oranda azalacak ve borcu olanların yükü de büyük oranda azalmış olacak. Vergi borçları giderek artarken banka hesapları bloke ediliyor ve e-haciz işlemleri de artıyor. Uzman Erdursun tarafından yapılan uyarılara göre işyeri kapanışlarının artışı ve yeni işletme açma oranlarında yaşanan düşüş endişe verici bir hale geliyor. 

borçlar silinmeye devam ediliyor

Bu sebeple vergi ödemelerinde düzenlemeler yapılması bekleniyor ve mükelleflerin bu durumları yakından takip etmesi öneriliyor. Yapılacak bu düzenlemeyle birlikte vergi affı yapılmayacak ve vergi aslı silinmeyecek ancak gecikme faizlerinin bir kısmı silinecek ve borçlar taksite bölünebilecek. 2024 senesinde yapılması beklenen yapılandırma yasasıyla ilgili sık sık açıklamalar gelmeye devam ediyor. Vergilerdeki gecikme faiz oranları ise güncel olarak aylık yüzde 3.5 oranına yükseldi. Vergi öderken zorluk yaşayan vatandaşların borçları günden güne artıyor ve banka hesapları bloke edilerek e-haciz işlemleri yapılıyor. İşyeri kapanış oranları artarken işletme açma oranları da düşmeye devam ediyor. Uzman Erdursun mali konularda dikkatli olunması gerektiğini ve vergi düzenlemelerinde yapılacak değişikliklerin yakından takip edilmesi gerektiğini söyledi. 

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