E-ticaret 2025: BirFatura CEO’su İbrahim Bayır’dan Bilanço Yılı Değerlendirmesi

E-ticarette 2025 Analizi

BirFatura CEO’su İbrahim Bayır, 2025 yılını e-ticaret sektörü için "bilanço yılı" olarak tanımladı ve sürecini yöneten ile markasına yatırım yapan şirketlerin rekabette öne çıktığını vurguladı.

Bayır, Türkiye’de e-ticaretin 2025 performansını değerlendirirken sektördeki büyümenin sürdüğünü ancak iş modelleri arasındaki makasın açıldığını belirtti. Kazanan şirketlerin ortak noktası olarak satış sonrası süreci doğru kurgulamalarını işaret etti. Sipariş hacmi artarken operasyon, stok akışı ve finansal süreçleri entegre yöneten işletmelerin yılı daha kontrollü geçirdiğini söyledi.

"Tek pazaryerine sıkışanlar zorlandı"

Bayır, satışlarını tek bir pazaryeri kanalına dayandıran işletmelerin artan komisyonlar ve platforma bağlı yapı nedeniyle hareket alanının daraldığını belirterek şunları kaydetti: "2025’te kendi e-ticaret kanallarını güçlendiren ve markasına yatırım yapan şirketler, yalnızca satış değil dayanıklılık kazandı. Müşteriyle doğrudan ilişki kurabilen bu işletmeler, fiyat baskısı ve maliyet artışlarına karşı daha esnek hareket edebildi. Kendi markasını güçlendiren şirketler, neyi neden yaptığını daha net görebiliyor. 2025’te zorlanan şirketlerin önemli bir kısmını ise satışlarını tek bir pazaryeri kanalına dayandıran işletmeler oluşturdu. Artan komisyonlar ve platforma bağlı operasyon yapısı, bu şirketlerin hareket alanını daralttı. Pazaryerleri e-ticaret için vazgeçilmez bir kanal. Ancak tüm ticareti tek bir yapıya bağlamak, şirketleri kırılgan hale getirebiliyor. Sürecini daha görünür ve yönetilebilir hale getiren şirketler öne çıkarken, büyümeyi tek başına başarı göstergesi olarak görenler zorlandı."

"Tek kanala sıkışan modeller geride kalıyor"

Bayır, 2025’te cirodan çok iş modelinin belirleyici olduğuna dikkat çekerek, "Artık soru ’ne kadar sattık?’ değil, ’bu satışları ne kadar sağlıklı yönettiğimiz?’ oldu. Modeli güçlü olmayan büyüme, uzun vadede risk üretiyor. 2025 itibarıyla Türkiye’de e-ticaret, hacim odaklı büyümeden daha dengeli ve kontrollü bir yapıya doğru evriliyor. Markasına yatırım yapan, sürecini yöneten ve kontrol alanını genişleten şirketler öne çıkarken, tek kanala sıkışan modeller geride kalıyor. Kazananlar daha çok satanlar değil, büyürken kontrolü kaybetmeyenler olacak" dedi.

