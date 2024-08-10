e-Ticarette İade Masrafları 1 Yıl Ertelendi

e-Ticaret Sektöründe Önemli Değişiklikler

Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, e-ticaret üzerinden gerçekleştirilen alışverişlerdeki iade masraflarının tüketiciye yansıtılmasının bir yıl boyunca ertelendiği duyuruldu.

Yönetmelik Değişikliği

Resmi Gazete'de yayımlanan "Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" ile bu erteleme yürürlüğe girdi. Bakanlık, ticaretin ve tüketici alışkanlıklarının değişen koşullarına uygun düzenlemelerin önemine dikkat çekti.

tüketici Haklarının Korunması

Açıklamada, "Vatandaşların herhangi bir gerekçe göstermeden ve cezai şart ödemeksizin cayma haklarını kullanmaları sağlandı" ifadeleri kullanıldı. Bu değişiklik, tüketicilerin mağduriyetini önlemeye yönelik bir adım olarak değerlendirildi.

e-Ticaretin Artan Önemi

Bakanlığın açıklamasında, e-ticaretin birçok ürün çeşidini hızlı ve düşük maliyetle sunma becerisinin sektördeki payını artırdığı vurgulandı. Bununla birlikte, artan e-ithalat ve kalitesiz ürün sorunları nedeniyle nakliye ve iade masraflarına yönelik düzenlemeler yapıldığı belirtildi.

Yerli Pazarın Korunması

Ticaret Bakanlığı, yerli üretim ve istihdamı desteklemek amacıyla iç pazarın dengede kalmasını sağlamak için çalışmalara devam edeceğini kaydetti. Ayrıca, haksız rekabetin önlenmesi gerektiği vurgulandı.

Yapılan düzenlemeyle 1 Ocak 2025'te yürürlüğe girmesi beklenen değişiklikler 2026 yılının başına ertelenmiş oldu. Bu, tüketicilerin haklarını koruma hedefi doğrultusunda atılan önemli bir adımdır.