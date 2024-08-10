Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

e-Ticarette İade Masrafları 1 Yıl Ertelendi

e-Ticaret iade masrafları 2026'ya kadar tüketicilere yansıtılmayacak, cayma hakları korunacak.

Yayın Tarihi: 10.08.2024 09:52
Güncelleme Tarihi: 10.08.2024 09:52
e-Ticarette İade Masrafları 1 Yıl Ertelendi

e-Ticaret Sektöründe Önemli Değişiklikler

Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, e-ticaret üzerinden gerçekleştirilen alışverişlerdeki iade masraflarının tüketiciye yansıtılmasının bir yıl boyunca ertelendiği duyuruldu.

Yönetmelik Değişikliği

Resmi Gazete'de yayımlanan "Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" ile bu erteleme yürürlüğe girdi. Bakanlık, ticaretin ve tüketici alışkanlıklarının değişen koşullarına uygun düzenlemelerin önemine dikkat çekti.

tüketici Haklarının Korunması

Açıklamada, "Vatandaşların herhangi bir gerekçe göstermeden ve cezai şart ödemeksizin cayma haklarını kullanmaları sağlandı" ifadeleri kullanıldı. Bu değişiklik, tüketicilerin mağduriyetini önlemeye yönelik bir adım olarak değerlendirildi.

e-Ticaretin Artan Önemi

Bakanlığın açıklamasında, e-ticaretin birçok ürün çeşidini hızlı ve düşük maliyetle sunma becerisinin sektördeki payını artırdığı vurgulandı. Bununla birlikte, artan e-ithalat ve kalitesiz ürün sorunları nedeniyle nakliye ve iade masraflarına yönelik düzenlemeler yapıldığı belirtildi.

Yerli Pazarın Korunması

Ticaret Bakanlığı, yerli üretim ve istihdamı desteklemek amacıyla iç pazarın dengede kalmasını sağlamak için çalışmalara devam edeceğini kaydetti. Ayrıca, haksız rekabetin önlenmesi gerektiği vurgulandı.

Sonuç Olarak:

Yapılan düzenlemeyle 1 Ocak 2025'te yürürlüğe girmesi beklenen değişiklikler 2026 yılının başına ertelenmiş oldu. Bu, tüketicilerin haklarını koruma hedefi doğrultusunda atılan önemli bir adımdır.

İLGİLİ HABERLER

Sürpriz! IBAN'lara akşamdan para yağdı! Her hesaba 1860 TL otomatik aktarıldı!

Artık KPSS’siz devlet memuru olunacak! Bankada çalışmak isteyene müjde

16.110 TL- 11.640 TL'ye Milli Emlak'tan dev yatırım fırsatı! Evini kur otur dönemi başlıyor

Belediyelerden destek eli uzandı! Öğrencilere 9 ay 1.000 TL ödenecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Az önce duyuruldu! Maaş zammı yüzde 28'e çıkarıldı: İşte yeni maaşlar
2
Miras kavgalarını bitiren karar! Babadan, dededen mirası olanlar dikkat!
3
Sigaraya zam yok indirim var! Fiyat etiketleri tekrar değişti: İşte güncel sigara fiyatları
4
Emeklilerin maaş takvimi değişti! Kimse bunu beklemiyordu: İşte yeni tarihler
5
İBB'den kadınlara destek! Başvuranın evine kadar koliyle gelecek
6
Kuyumcular isyan etti! Altın fiyatlarında böylesi ilk kez oluyor

TEB, Yapı Kredi ve Garanti BBVA’dan sıfır faizli taşıt kredisi imkanı! Ağustos'ta araçsız kimse kalmayacak

16.110 TL- 11.640 TL'ye Milli Emlak'tan dev yatırım fırsatı! Evini kur otur dönemi başlıyor

Artık KPSS’siz devlet memuru olunacak! Bankada çalışmak isteyene müjde

Her eve lazım o ürün 210 TL’den 125 TL’ye düştü: 15 Ağustos’ta giden kazanacak!

TCMB’den asgari ücret açıklaması! Yoksa ara zammı geliyor

Akbank Ağustos'ta yine yapacağını yaptı: 19.000 TL karşılıksız ödeme veriyor

Okullar açılmadan yapılan bu zam ebeveyni şok edecek! Artık her kayıtta iki katı ödenecek

Depoları fulletecek indirim! Karar verildi akaryakıta 15 Ağustos'ta indirimin feriştahı geliyor

Belediyelerden destek eli uzandı! Öğrencilere 9 ay 1.000 TL ödenecek

Kredi kartı olmadan 850 TL bedava alışveriş imkanı açıkladı! Ay sonuna kadar ödemeler hesaba geçiyor

Sürpriz! IBAN'lara akşamdan para yağdı! Her hesaba 1860 TL otomatik aktarıldı!

103.000 TL’ye yatırım fırsatı! O ilde yaşayanlara dönümü bu fiyata verilecek