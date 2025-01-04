e-Ticarette Rota 2025'te 'e-ihracat'a Yönelecek

e-Ticarette Hedef 2025: e-ihracat

Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği (ETİD) Başkanı Hakan Çevikoğlu, 2024 yılı için hedeflenen 3,4 trilyon lira ciroya ulaşıldığını ve bu yılki hedeflerinin 5 trilyon lira olacağını duyurdu. Çevikoğlu, "Asıl büyük hedefimiz, e-ihracatı küresel ölçekte çok daha güçlü konuma getirmek; 2025, e-ihracatta rekorların kırılacağı bir yıl olacak" ifadelerini kullandı.

Küresel Değişim ve Alışveriş Alışkanlıkları

Son yıllarda yaşanan küresel değişimlerin, alışveriş alışkanlıklarının dönüşümüne katkı sağladığına dikkat çeken Çevikoğlu, bu dönüşümün dijital ticaret ekosistemine olan güveni artırarak sektörde kalıcı bir büyüme sağladığını belirtti. Türkiye'nin bu alandaki kararlı ilerleyişinin, bölgesel lider olma hedefine katkıda bulunduğunu vurguladı.

Küçük İşletmelere Odaklanma

Çevikoğlu, yurt dışı satışlarda büyük firmaların başarılı olduğunu ancak asıl odaklarının küçük işletmeler ve KOBİ'ler olduğunu ifade etti. Ticaret Bakanlığı'nın sunduğu desteklerin önemine değinen Çevikoğlu, KOBİ'lere pazar yeri bulma ve yurt dışı satış desteği sağlandığını söyledi.

Küçük İşletmelerin Gücü Artacak

Hakan Çevikoğlu, küçük işletmeleri güçlendirmenin yalnızca ekonomiyi büyütmekle kalmayıp, yerel değerleri uluslararası arenaya taşımak için bir fırsat olduğunu belirtti. "E-ihracatta her küçük adım, ülkemizi küresel ticarette bir adım daha yukarı taşıyacak. Ticaret Bakanlığı tarafından verilen desteklerin artırılmasıyla, küçük ölçekli işletmelerin gücünün daha da artması bekleniyor" dedi.

2028 Hedefi: 375 Milyar Dolar

Türkiye, Ticaret Bakanlığı tarafından belirlenen 375 milyar dolarlık ihracat hedefini e-ihracatın yüzde 10 seviyesine çıkararak destekleyecek. Çevikoğlu, 5 yıl içinde e-ihracatta 37,5 milyar dolar ciroya ulaşmayı planladıklarını ve geçen yılı yaklaşık 7 milyar dolar ciroyla kapatan e-ihracatı bu yılın sonuna kadar 10 milyar doların üzerine çıkarmak için çalışmalara devam edeceklerini ifade etti.