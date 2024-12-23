EBRD, Fiba Yenilenebilir Enerji'ye 42 Milyon Dolar Güneş Enerjisi Finansmanı Sağladı

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD), Fiba Yenilenebilir Enerji'nin iştiraki Kavram Enerji'ye, güneş enerjisi santrallerinin inşası amacıyla 42 milyon dolar finansman sağladı.

EBRD'den yapılan açıklamada, bu finansmanın Isparta ve Balıkesir'de inşa edilecek güneş enerjisi santrallerinin desteklenmesine yönelik olacağı belirtildi.

Projenin, Isparta'da 50 megavatlık ve Balıkesir'de 20 megavatlık hibrit güneş enerji santralinin kurulmasına katkı sağlaması bekleniyor.

Santraller faaliyete geçtiğinde, Türkiye'nin elektrik sisteminde yıllık 37 bin ton emisyon salımını engelleyeceği öngörülüyor.

Fiba Grup'a bağlı Fiba Yenilenebilir Enerji'nin mevcutta 581 megavat kurulu gücü bulunuyor.