DOLAR
35,21 -0,05%
EURO
36,67 0,05%
ALTIN
2.964,22 0,14%
BITCOIN
3.301.617,01 1,85%

EBRD, Fiba Yenilenebilir Enerji'ye 42 Milyon Dolar Güneş Enerjisi Finansmanı Sağladı

EBRD, Fiba'nın Kavram Enerji'sine Isparta ve Balıkesir'deki güneş enerji santralleri için 42 milyon dolar finansman verdi.

Yayın Tarihi: 23.12.2024 16:37
Güncelleme Tarihi: 23.12.2024 16:37
EBRD, Fiba Yenilenebilir Enerji'ye 42 Milyon Dolar Güneş Enerjisi Finansmanı Sağladı

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD), Fiba Yenilenebilir Enerji'nin iştiraki Kavram Enerji'ye, güneş enerjisi santrallerinin inşası amacıyla 42 milyon dolar finansman sağladı.

EBRD'den yapılan açıklamada, bu finansmanın Isparta ve Balıkesir'de inşa edilecek güneş enerjisi santrallerinin desteklenmesine yönelik olacağı belirtildi.

Projenin, Isparta'da 50 megavatlık ve Balıkesir'de 20 megavatlık hibrit güneş enerji santralinin kurulmasına katkı sağlaması bekleniyor.

Santraller faaliyete geçtiğinde, Türkiye'nin elektrik sisteminde yıllık 37 bin ton emisyon salımını engelleyeceği öngörülüyor.

Fiba Grup'a bağlı Fiba Yenilenebilir Enerji'nin mevcutta 581 megavat kurulu gücü bulunuyor.

İLGİLİ HABERLER

2025'te Maaşlara Yüzde 12 Zam: Ocak Ayında Uygulama Başlayacak

Karar Alındı! Alışverişte Kargo Bedava Dönemi Sona Eriyor!

Yeni Yılda Borçlarınıza Faizsiz Çözüm! Bankalar 75.000 TL Veriliyor

TOKİ'nin 250 Bin Sosyal Konut Projesi: Dar Gelirli Vatandaşa Umut Oluyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
New York Borsası Noel Öncesi Karışık Seyirle Açıldı
2
İstanbul ve Ankara'da Döviz Kurları Güncellendi
3
Altın Fiyatları Yükselişte: Kilogramı 3 Milyon 5 Bin Liraya Ulaştı
4
EBRD, Fiba Yenilenebilir Enerji'ye 42 Milyon Dolar Güneş Enerjisi Finansmanı Sağladı
5
TCMB, TL Depo Alım İhaleleri Düzenledi: Faiz Oranları Belirlendi
6
Spot Piyasada Doğal Gaz Fiyatları Düzgün Seyir İzliyor
7
Spot Piyasada Elektrik Fiyatlarında Dalgalanma: En Yüksek 3 Bin Lira

Ocak, Şubat, Mart desteği açıklandı! 1.500 TL Doğalgaz Faturası Desteği Geliyor

Asgari Ücret Zirvesi: Erdoğan ve Işıkhan Kabine'de Zam Sunumu Yapacak

Karar Alındı! Alışverişte Kargo Bedava Dönemi Sona Eriyor!

TOKİ'den 2+1 Daire Fırsatı: Taksitler 13,354 TL'den Başlıyor!

25 Aralık'ta Öğrencilere 4.000 TL ile 6.000 TL Destek Ödemesi!

Yeni Yılda Her Şişe 25 Kuruş: Depozito Yönetim Sistemi Başlıyor

2025'te Maaşlara Yüzde 12 Zam: Ocak Ayında Uygulama Başlayacak

TOKİ'nin 250 Bin Sosyal Konut Projesi: Dar Gelirli Vatandaşa Umut Oluyor

Yeni Yılda Borçlarınıza Faizsiz Çözüm! Bankalar 75.000 TL Veriliyor

Ziraat Bankası'ndan Yeni Yıl için Kaçırılmayacak Fırsat: 3.000 TL Hediye!

TOKİ'den 90.000 TL'den Başlayan Arsa Satışlarıyla Ev Sahibi Olma Fırsatı!

Emekliye 5 Bin Lira Destek! Maaşa ek verilecek