ECB: Avro Bölgesi Tüketicilerinin Enflasyon Beklentileri Yükseldi

ECB: Tüketicilerin Orta Vadeli Enflasyon Beklentileri Arttı

Avrupa Merkez Bankası (ECB), Tüketici Beklentileri Anketi'nin Ekim 2024 sonuçlarını açıkladı ve Avro Bölgesi'ndeki tüketicilerin 12 aylık enflasyon beklentisinin %2,4’ten %2,5’e yükseldiğini duyurdu.

Üç Yıllık Beklenti Sabit Kaldı

Tüketicilerin gelecek 3 yıl için enflasyon beklentisi %2,1’de sabit kaldı. Bu durum, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın başladığı Şubat 2022'den bu yana görülen en düşük seviyeyi temsil ediyor. Her iki beklentinin de ECB'nin %2’lik enflasyon hedefinin üzerinde olması dikkat çekiyor.

Ekonomik Büyüme Beklentileri Düşüşte

Avro Bölgesi'ndeki tüketicilerin ekonomik büyümeye ilişkin beklentileri, bir önceki aya göre 0,2 puan düşerek % -1,1 seviyesine indi. Tüketiciler, gelecek 12 ay içinde işsizliğin ortalama %10,4 olmasını beklerken, Eylül ayında bu beklenti %10,6 seviyesindeydi.

Anketin Önemi ve ECB'nin Faiz Politikası

ECB'nin Tüketici Beklentileri Anketi, aylık olarak yapılmakta ve Almanya, Fransa, İtalya, İspanya, Hollanda ve Belçika gibi ülkelerden yaklaşık 14 bin kişi ile görüşülerek gerçekleştirilmekte.

Enflasyon beklentileri, merkezi bankanın para politikasında belirleyici bir rol oynamaktadır. ECB'nin faiz artırımları konusunda hangi hızda ilerleyeceği, enflasyon görünümünü doğrudan etkileyecek.

Yıllık Enflasyon ve Faiz İndirimleri

Öte yandan, Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat) tarafından sağlanan verilere göre, Avro Bölgesi'nde Ekim'de %2 olan yıllık enflasyon, Kasım ayında %2,3’e yükselmiştir.

ECB, 17 Ekim’de piyasa beklentileri doğrultusunda zayıflayan ekonomiye karşı üçüncü faiz indirimini gerçekleştirerek üç temel politika faizini 25 baz puan düşürmüştü. Bu indirimle birlikte bankanın kısa vadede ECB’ye fazla mevduatlarını ilettiği hesaplardaki faiz oranı yüzde 3,25 seviyesine çekilmiştir.

ECB yetkilileri, enflasyonu zamanında %2 hedefine geri getirmek için gerektiği sürece faiz oranlarını kısıtlayıcı seviyelerde tutacaklarını belirtmişti. Bankanın bir sonraki faiz toplantısı 12 Aralık'ta yapılacak ve burada 25 baz puanlık dördüncü faiz indiriminin gerçekleşmesi bekleniyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.