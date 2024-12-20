ECB Başekonomisti Lane: Kısıtlayıcı Faiz Politikalarına Gerek Yok

ECB Faiz Politikasında Değişim İşareti

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başekonomisti Philip Lane, enflasyonda gözlemlenen son gelişmeler doğrultusunda ECB'nin faiz oranlarını artık kısıtlayıcı bir seviyede tutma ihtiyacı bulunmadığını duyurdu.

Küresel Olaylar ve Para Politikası

Lane, ECB’nin bir podcast yayınında, küresel olayların ekonomik dinamikler üzerindeki etkilerini ve bankanın para politikasını değerlendirdi. Yüzde 2’nin altındaki enflasyon dinamiklerinin, ekonomiyi yavaşlatmak için bir para politikası gerektirdiğini belirten Lane, enflasyonun mevcut durumu ve geleceği üzerine önemli açıklamalarda bulundu.

Gelecek Beklentileri

Lane, “Şu anda gördüğümüz, enflasyon dinamiklerinin gelecekte yüzde 2 seviyesine doğru hareket etme olasılığının daha yüksek olduğudur.” diyerek, kısıtlayıcı bir politikaya geçmenin zaruriyetini sorguladı.

Faiz İndirimleri ve Ekonomik Görünüm

Buna ek olarak, Lane, ECB’nin faiz oranlarını uzun bir süre kısıtlayıcı seviyelerde tutmasının enflasyonu yüzde 2'nin altına düşüreceğini ve bunun ekonomi için daha fazla sorun yaratacağını ifade etti.

Öte yandan, enflasyondaki düşüş ve Avro Bölgesi'ndeki zayıf ekonomik görünüm karşısında ECB, 12 Aralık tarihinde piyasa beklentilerine uygun olarak yılın dördüncü faiz indirimini gerçekleştirmiş ve üç temel politika faiz oranını 25 baz puan düşürmüştü. Mevduat faiz oranı da yüzde 3,25'ten yüzde 3'e indirilmişti.

Gelecek Toplantılar

ECB'nin bir sonraki faiz toplantısının 30 Ocak 2025'te yapılacağı belirtildi. Ayrıca, Avro Bölgesi'nde ekimde yüzde 2 olan yıllık enflasyon, kasımda yüzde 2,2'ye yükselmişti.