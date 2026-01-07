Ecogreen, G25-Bolu GES Sözleşmesini İmzaladı — YEKA GES 2025

Ecogreen, G25-Bolu GES Sözleşmesini İmzaladı

Ecogreen Enerji Holding, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından 25 Kasım 2025 tarihinde gerçekleştirilen Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları Güneş Enerjisi Santrali 2025 yarışmaları (YEKA GES – 2025) kapsamında "G25-Bolu GES" projesinin yapım ve kullanım haklarını kazandı.

Proje Detayları

Proje, Bolu ili Gerede ilçesinde hayata geçirilecek olup 50 MWe elektriksel kurulu güç ve 70 MWp mekanik güç kapasitesine sahip olacak şekilde planlandı.

Finansal Yükümlülükler

Şirket, yarışma şartnamesinde belirtilen mekgavat başına 44 bin Euro katkı payı doğrultusunda, KDV dahil toplam 2 milyon 640 bin Euro tutarındaki ödemenin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı adına Enerji Piyasaları İşletme Anonim Şirketi’ne yapıldığını açıkladı. Ayrıca, 10 yıl süreli ve 3 milyon 750 bin Euro tutarındaki kesin teminat mektubunun 5 Ocak 2026 tarihinde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’na teslim edildiği belirtildi.

Sözleşme İmzalandı, Süreçler Başlıyor

Proje sözleşmesi, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Dr. Zafer Demircan, Enerji İşleri Genel Müdürü Ahmet Özkaya ve Ecogreen Enerji Holding Genel Müdürü Cem Göçmen’in katılımlarıyla 6 Ocak 2026 tarihinde imzalandı. Sözleşmeyi takiben yer teslimi süreçlerinin başlatılması ve eş zamanlı olarak Çevresel Etki Değerlendirmesi, imar ve diğer ruhsatlandırma işlemlerinin öngörülen takvim doğrultusunda sürdüğü aktarıldı.

Üretim ve Gelir Beklentileri

Tesisin tam kapasiteyle devreye alınmasının ardından yıllık yaklaşık 118 milyon 610 bin 397 kWh elektrik enerjisi üretimi hedefleniyor. YEKA GES 2025 şartnamesi uyarınca üretilen enerji, ilk 60 ay boyunca serbest piyasada değerlendirilecek; bu dönemde megavat saat başına ortalama 60 Euro satış fiyatı üzerinden yıllık yaklaşık 7,1 milyon Euro brüt gelir elde edilmesinin beklendiği bildirildi.

Serbest piyasa döneminin tamamlanmasının ardından başlayacak olan 20 yıllık süreçte ise, megavat saat başına 32,5 Euro alım fiyatı üzerinden yıllık yaklaşık 3,9 milyon Euro brüt gelir sağlanmasının öngörüldüğü kaydedildi.

