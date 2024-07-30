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Ecovacs Robotics'in Yeni Robot Süpürgesi: Deebot T30 Pro Omni

Ecovacs Robotics, Deebot T30 Pro Omni ile ev temizliğini kolaylaştıran yenilikçi bir çözüm sundu.

Yayın Tarihi: 30.07.2024 13:22
Güncelleme Tarihi: 30.07.2024 13:22
Ecovacs Robotics'in Yeni Robot Süpürgesi: Deebot T30 Pro Omni

Ecovacs Robotics Ürün Serisini Genişletiyor

Ecovacs Robotics, en son yeniliği olan Deebot T30 Pro Omni modelini tanıttı. Bu robot süpürge, özellikle evcil hayvan sahipleri için tasarlanmış akıllı özellikleri ile dikkat çekiyor.

TrueMapping 2.0 Teknolojisi

Deebot T30 Pro Omni, TrueMapping 2.0 teknolojisi sayesinde yalnızca 6 dakikada 100 metrekare alanı haritalayabiliyor. Bu hızlı ve güvenilir haritalama, karmaşık ev düzenlerinde etkili bir temizlik sağlıyor.

Şık ve Fonksiyonel Tasarım

Ürün, şık ve kompakt bir tasarıma sahip olup, ev içindeki küçük engellerden kaçınma ve hassas köşe temizleme yetenekleri ile evin her noktasını temizleme kabiliyeti sunuyor. Mini Omni İstasyonu ile birlikte gelen bu model, yerden tasarruf sağlarken aynı zamanda otomatik boşaltma ve temizleme işlevleri ile kullanıcıların işini kolaylaştırıyor.

Sessiz Temizlik ve Akıllı Fonksiyonlar

Deebot T30 Pro Omni, evdeki hayvanları rahatsız etmeden sessiz bir temizlik deneyimi sunuyor. Ayrıca, otomatik boşaltma, sadece bir tuşa basarak kendi kendini temizleme ve otomatik olarak yeniden doldurma gibi fonksiyonları ile temizlik süreçlerini zahmetsiz hale getiriyor.

Gelişmiş Paspas Sistemi

Otomatik kaldırmalı paspas sistemi, halıları algılayarak paspas plakalarını kaldırmakta ve emiş gücünü arttırarak evcil hayvan tüyleri ile diğer kirleri etkili bir biçimde temizlemekte.

Deebot T30 Pro Omni, 35,999 lira tanıtım fiyatıyla tüketicilerin beğenisine sunuldu.

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