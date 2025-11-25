Edirne’de 52 Mastitis Tespit Cihazı Dağıtıldı — Sütte Verim Artışı Hedefleniyor

Edirne’de süt üretimine teknolojik destek: 52 mastitis cihazı dağıtıldı

Edirne’de süt üretiminde verimliliği artırmak ve hastalıklarla erken mücadeleyi desteklemek amacıyla yüzde 70 Bakanlık hibesiyle temin edilen 52 adet Mastitis Tespit Cihazı besicilere dağıtıldı. Proje, büyükbaş hayvancılıkta erken teşhisle hem hayvan sağlığını korumayı hem de ekonomik kayıpları azaltmayı hedefliyor.

Program ve teslimat

Tören, Edirne Valisi Yunus Sezer ile Tarım İl Müdürlüğü toplantı salonunda gerçekleştirildi. Programda, cihazların süt ineklerinde meme iltihabının erken tespitinde önemli bir rol oynadığı vurgulandı. Vali Yunus Sezer, teknolojik cihazların üreticilere ciddi avantaj sağlayacağını belirterek cihazları üreticilere teslim etti.

Cihazın faydaları ve uzman yorumları

Mastitis Tespit Cihazları sayesinde hastalık oluşmadan önce erken müdahale imkanı sağlanması, süt verim kayıplarının azaltılması ve antibiyotik ile tedavi masraflarının düşürülmesi amaçlanıyor. Erken teşhis uygulamalarının yaygınlaşmasıyla hem hayvan sağlığının korunması hem de ekonomik kayıpların önüne geçilmesi hedefleniyor.

İl Tarım ve Orman Müdürü İslam Köse, mikroorganizmaların süt sıcaklığındaki artışla meme hastalığına yol açtığını belirtip, erken tespitle hayvanları bu hastalıklardan koruma amacında olduklarını ifade etti.

Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şube Müdürü Onur Yalçın Toptaş, programda yaptığı bilgilendirmede inovatif yaklaşımların sürü verimini artıracağını, sürüde koruyucu hekimlik uygulamalarını güçlendireceğini ve ilaç kullanımının veteriner hekim kontrolünde olması gerektiğini vurguladı. Firma sorumlusu Ender Koç ise cihazın faydaları ve kullanımına ilişkin üreticileri bilgilendirdi.

Konuşmaların ardından Vali Yunus Sezer ve Tarım İl Müdürü İslam Köse, üreticilere mastitis tespit cihazlarını teslim etti.

