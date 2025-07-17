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Edirne OSB'leri Meslek Liseleriyle Entegre Ediliyor

Edirne Valisi Yunus Sezer, OSB'lerin meslek liseleriyle entegre edileceğini ve öğrencilere burs imkanı sunulacağını açıkladı.

Yayın Tarihi: 17.07.2025 12:28
Güncelleme Tarihi: 17.07.2025 12:28
Edirne OSB'leri Meslek Liseleriyle Entegre Ediliyor

Edirne Valisi Yunus Sezer, organize sanayi bölgelerinin (OSB) meslek liseleriyle entegre edileceği müjdesini verdi. Bu düzenleme sayesinde öğrenciler, bölgedeki sektörler doğrultusunda tercih yapabilecek ve burslu eğitim fırsatından yararlanabilecekler.

Keşan Kaymakamı Aziz Mercan’ı ziyaret eden Vali Sezer, burada yaptığı açıklamada OSB’nin eğitimle olan bağını vurguladı. OSB’nin yalnızca üretim alanları değil, aynı zamanda eğitimi destekleyen merkezler olacağını belirterek, “OSB’leri meslek liselerimizle entegre edeceğiz. Öğrencilerimiz buradaki sektörlere göre tercih yapacak. İlgili alanlarda yeni bölümler açılacak, öğrenciler burslu olarak okutulacak.” dedi.

Süloğlu OSB’de ilk uygulamanın başladığını ifade eden Sezer, “Süloğlu ve Lalapaşa'daki meslek liselerini OSB'ye entegre ettik. Bölümleri yeniden yapılandırıyoruz. Öğrencilerimiz burslu olarak eğitim görecek, mezun olduklarında iş garantisiyle firmalarda istihdam edilecekler.” şeklinde konuştu. Ayrıca, bu modelin Keşan, İpsala ve Uzunköprü’de de hayata geçirileceğini ekledi.

Vali Sezer, altyapı yatırımlarının da devam ettiğini belirtti. İpsala, Keşan, Uzunköprü ve merkez OSB'lerinde yürütülen çalışmalara dikkat çekerken, “İpsala OSB'de altyapı ve tahsis işlemleri tamamlandı, firmalar yatırıma başladı. Keşan’da altyapının yüzde 80’i, tahsisin ise yüzde 50’si tamamlandı. Uzunköprü’de ise altyapı yüzde 20 seviyesine ulaştı; 8 firmaya yer tahsisi yapıldı.” ifadelerini kullandı.

Toplantıya Edirne Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Eyyüp Batuhan Ciğerci, Keşan Kaymakamı Aziz Mercan, İpsala Kaymakamı Ömer Sevgili, Keşan Belediye Başkan Vekili Rasim Ergene, kurum müdürleri ve oda borsa başkanları katıldı. Vali Sezer, OSB’lerin yeşil, yenilenebilir ve yenilikçi teknolojilerle faaliyet göstereceğinin altını çizdi.

Edirne Valisi Yunus Sezer, Keşan'da kurulması planlanan OSB'ye ilişkin Cumhurbaşkanlığı Yatırım...

Edirne Valisi Yunus Sezer, Keşan'da kurulması planlanan OSB'ye ilişkin Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi yetkililerinin de katılımıyla düzenlenen toplantıya katıldı. Toplantıda OSB'de yürütülmesi planlanan çalışmalar hakkında bilgi alan Sezer, Çinli bir yatırımcı firmanın yetkilisiyle de görüşme gerçekleştirdi.

Edirne Valisi Yunus Sezer, Keşan'da kurulması planlanan OSB'ye ilişkin Cumhurbaşkanlığı Yatırım...

Edirne Valisi Yunus Sezer, Keşan'da kurulması planlanan OSB'ye ilişkin Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi yetkililerinin de katılımıyla düzenlenen toplantıya katıldı. Toplantıda OSB'de yürütülmesi planlanan çalışmalar hakkında bilgi alan Sezer, Çinli bir yatırımcı firmanın yetkilisiyle de görüşme gerçekleştirdi.

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