Edirne Osmanlı Köyüne 30 Bin Pullu Sazan Yavrusu Salındı

Edirne Valisi Yunus Sezer, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi kapsamında Havsa ilçesi Osmanlı köyündeki gölete çocuklarla birlikte 30 bin pullu sazan yavrusunu bıraktı.

İpsala üretimi ve dağıtım

Programda Vali Sezer, İl Tarım ve Orman Müdürü İslam Köse ile yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Yavruların İpsala Su Ürünleri Tesisleri'nde üretildiği belirtilirken, Sezer tesiste her yıl milyonlarca yavru sazan üretildiğini vurguladı. Bugüne kadar üretimin 50 milyonu geçtiği, bu yıl ise 10,5 milyon yavru sazan balığı üretildiği kaydedildi.

Sezer, üretimin 8,5 milyonunun İstanbul, Yalova, Bursa, Tekirdağ ve Kırklareli'ne gönderildiğini, kalan kısmın ise Edirne'deki 30 gölete bırakıldığını aktardı.

Projenin önemi ve ekosistem vurgusu

Vali Sezer, projenin tatlı su balıklarının çoğalması ve amatör olta balıkçılığının gelişmesi açısından önemli olduğunu belirtti. Osmanlı köyündeki göleti amatör olta balıkçılığı açısından önemli bir merkez olarak nitelendiren Sezer, bu tür etkinliklerin ailelerin ve çocukların doğada vakit geçirmesine katkı sağladığını ifade etti.

Sezer, denizlerde balık popülasyonunun korunmasının yanı sıra göletlerdeki ekosistemin korunmasının da gerekli olduğunu söyleyerek çalışmayı "çok önemli bir proje" olarak değerlendirdi.

Etkinlikte çocuklara hediye ve fidan daveti

Programa katılan çocuklara akvaryumda bakılabilecek balıklar hediye edildi. Etkinlik sırasında 7 yaşındaki Hanne Öztürk ve 6 yaşındaki Alin Doğa Teberoğlu orman yangınlarına dikkat çekip daha fazla fidan dikilmesi gerektiğini söyleyince Vali Sezer, çocukları Edirne'de yapılacak fidan dikme etkinliğine davet etti.

Programa Havsa Kaymakamı Oğuzhan Aksoy, İl Genel Meclisi üyeleri, amatör balıkçılar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

