DOLAR
39,85 -0,1%
EURO
47,12 -0,29%
ALTIN
4.293,87 -1,53%
BITCOIN
4.252.457,03 0,8%

Edirne Valisi Sezer, Biçerdöverle Buğday Hasadı Yaptı

Edirne Valisi Yunus Sezer, buğday hasadında çiftçilerle bir araya geldi ve verimi değerlendirdi.

Yayın Tarihi: 01.07.2025 14:27
Güncelleme Tarihi: 01.07.2025 14:27
Edirne Valisi Sezer, Biçerdöverle Buğday Hasadı Yaptı

Edirne'de Hasat Sevinci

Edirne Valisi Yunus Sezer, Büyükdöllük köyünde düzenlenen buğday hasadına katılarak çiftçilerle bir araya geldi. Biçerdöverin direksiyonuna geçen Vali Sezer, Birol Bozdağ'a ait buğday tarlasını hasat etti.

Verim Memnun Ediyor

Gazetecilere açıklamalarda bulunan Sezer, Edirne'nin modern tarım uygulamaları ile ön plana çıktığını vurguladı. Çiftçilerin bereketli topraklarda üretim yaptığını belirten Vali, "Ortalama dönüme 500, 530 kilogram civarında verim var. Bu da çiftçimizin yüzünü güldürüyor," dedi.

Hasat Süreci Hızla İlerliyor

Sezer, bu yıl yaklaşık 1 milyon 445 bin dönüm alanda buğday ve tahıl ekimi gerçekleştirildiğini, bunların %70'inin hasat edildiğini belirtti. Geriye kalan %30'luk hasat dönemi ise devam ediyor.

Çiftçiye Destek Sürecek

Vali Sezer, sulama projelerinin hızla devam ettiğini söyleyerek, "Ne kadar çok araziyi sulayabilirsek verimimiz o kadar artacak. Devletimiz, çiftçilerimizin arkasında her türlü desteği veriyor," ifadelerini kullandı.

Hasada katılanlar arasında İl Özel İdaresi Genel Sekreteri ve Vali Yardımcısı Eyyüp Batuhan Ciğerci, İl Tarım ve Orman Müdürü Atilla Bayazıt ve Edirne Ticaret Borsası (ETB) Yönetim Kurulu Başkanı Özay Öztürk yer aldı.

Edirne Valisi Sezer biçerdöverle buğday hasadı yaptı. Vali Sezer, Büyükdöllük köyünde buğday...

Edirne Valisi Sezer biçerdöverle buğday hasadı yaptı. Vali Sezer, Büyükdöllük köyünde buğday hasadına katıldı, çiftçilerle sohbet etti. Biçerdöverin direksiyonuna geçen Sezer, Birol Bozdağ'a ait buğday tarlasını hasat etti.

Edirne Valisi Sezer biçerdöverle buğday hasadı yaptı. Vali Sezer, Büyükdöllük köyünde buğday...

Edirne Valisi Sezer biçerdöverle buğday hasadı yaptı. Vali Sezer, Büyükdöllük köyünde buğday hasadına katıldı, çiftçilerle sohbet etti. Biçerdöverin direksiyonuna geçen Sezer, Birol Bozdağ'a ait buğday tarlasını hasat etti.

İLGİLİ HABERLER

Halk Ekmek Fiyatlarına Yüzde 43 Zam!

Ziraat Bankası'ndan Kadınlara ve Gençlere Destek: Devlet Desteği Öne Çıkıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Emeklilere Müjde: O Maaşlara Ekstra İyileştirme Geliyor!

İzmir'de Yolsuzluk Operasyonu: 120 Gözaltı ve Başkan Soyer'in Durumu

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Macaristan ve Gazprom Arasında Doğal Gaz Tedariki İçin Mutabakat Zaptı İmzalandı
2
Edirne Valisi Sezer, Biçerdöverle Buğday Hasadı Yaptı
3
11. Nükleer Santraller Zirvesi İstanbul'da Başladı
4
Edirne'de Çiftçilere Teknolojik Ürün Satışı Desteği
5
Kırgızistan'da TDT Mühendisleri için Mesleki Beceri Yarışması Düzenlendi
6
Kuraklık Almanya'da Ren Nehri Nakliyatını Zorlaştırıyor
7
Türk Eximbank ve AFC Arasındaki İşbirliği Afrika Projelerini Destekliyor

ÇAYKUR Çiftçilere 2,3 Milyar TL Ödeme Yaptı!

İzmir'de Yolsuzluk Operasyonu: 120 Gözaltı ve Başkan Soyer'in Durumu

ŞOK Market 2 Temmuz'da Vantilatör ile Piyasayı Sarsacak!

Ziraat Bankası'ndan Kadınlara ve Gençlere Destek: Devlet Desteği Öne Çıkıyor

Sakarya'da Metrobüs Seferleri 15 Temmuz'da Başlıyor, Okullar Açılana Kadar Ücretsiz!

Emekli Promosyonları Yüzde 29,63 Zam ile Yeni Bir Döneme Giriyor

Devlet Desteği ile Adana'da Evlilik İndirimleri! Yüzde 15 indirim yapılacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Emeklilere Müjde: O Maaşlara Ekstra İyileştirme Geliyor!

Ankara'da Yeni Metro Ring Hatları ve Ücretsiz Aktarma Dönemi Başlıyor

Türkiye'de Hava Değişiyor: Sağanak Yağışlar ve Sıcaklık Düşüşü Bekleniyor!

47 İlde Orman Giriş Yasağı Başladı: Ekim'e Kadar Sürecek

Halk Ekmek Fiyatlarına Yüzde 43 Zam!