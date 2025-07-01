Edirne'de Hasat Sevinci

Edirne Valisi Yunus Sezer, Büyükdöllük köyünde düzenlenen buğday hasadına katılarak çiftçilerle bir araya geldi. Biçerdöverin direksiyonuna geçen Vali Sezer, Birol Bozdağ'a ait buğday tarlasını hasat etti.

Verim Memnun Ediyor

Gazetecilere açıklamalarda bulunan Sezer, Edirne'nin modern tarım uygulamaları ile ön plana çıktığını vurguladı. Çiftçilerin bereketli topraklarda üretim yaptığını belirten Vali, "Ortalama dönüme 500, 530 kilogram civarında verim var. Bu da çiftçimizin yüzünü güldürüyor," dedi.

Hasat Süreci Hızla İlerliyor

Sezer, bu yıl yaklaşık 1 milyon 445 bin dönüm alanda buğday ve tahıl ekimi gerçekleştirildiğini, bunların %70'inin hasat edildiğini belirtti. Geriye kalan %30'luk hasat dönemi ise devam ediyor.

Çiftçiye Destek Sürecek

Vali Sezer, sulama projelerinin hızla devam ettiğini söyleyerek, "Ne kadar çok araziyi sulayabilirsek verimimiz o kadar artacak. Devletimiz, çiftçilerimizin arkasında her türlü desteği veriyor," ifadelerini kullandı.

Hasada katılanlar arasında İl Özel İdaresi Genel Sekreteri ve Vali Yardımcısı Eyyüp Batuhan Ciğerci, İl Tarım ve Orman Müdürü Atilla Bayazıt ve Edirne Ticaret Borsası (ETB) Yönetim Kurulu Başkanı Özay Öztürk yer aldı.

Edirne Valisi Sezer biçerdöverle buğday hasadı yaptı. Vali Sezer, Büyükdöllük köyünde buğday hasadına katıldı, çiftçilerle sohbet etti. Biçerdöverin direksiyonuna geçen Sezer, Birol Bozdağ'a ait buğday tarlasını hasat etti.

Edirne Valisi Sezer biçerdöverle buğday hasadı yaptı. Vali Sezer, Büyükdöllük köyünde buğday hasadına katıldı, çiftçilerle sohbet etti. Biçerdöverin direksiyonuna geçen Sezer, Birol Bozdağ'a ait buğday tarlasını hasat etti.