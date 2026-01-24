Edirne Vergi Dairesi'nden Fatura ve İrsaliye Denetimi

Edirne Vergi Dairesi, kent girişlerinde ticari araçların fatura ve irsaliye kontrollerini sürdürüyor; amaç kayıt dışı ticaretle mücadele ve vergi kaybını önlemek.

Yayın Tarihi: 24.01.2026 16:44
Güncelleme Tarihi: 24.01.2026 16:53
Kent girişlerinde ticari araçlara sıkı kontrol

Edirne Vergi Dairesi ekipleri, şehrin giriş noktalarında ticari faaliyetleri kayıt altına almak amacıyla denetimlerini sürdürüyor.

Denetimler kapsamında kente giriş yapan ticari araçlarda fatura ve sevk irsaliyeleri tek tek inceleniyor. Ekipler, araçlarda taşınan ürünlerin belgelerini kontrol ederek mevzuata uygunluğunu teyit ediyor.

Kontrollerde, araç içindeki yüklemelere ilişkin belgelerin eksiksiz ve doğrulanabilir olmasına özen gösteriliyor; bu sayede kayıt dışı ticaretin önüne geçilmesi hedefleniyor.

Yetkililer, denetimlerin vergi kaybını önlemek ve haksız rekabetle mücadele etmek amacıyla belirli aralıklarla devam edeceğini bildirdi.

Yazar
EDİTÖR

Serdar Aksoy

6 yıllık deneyimli. Otomotiv endüstrisi, KOBİ'ler, ihracat rakamları ve reel sektörün sorunlarına odaklanan, iş dünyası ile ilişkileri güçlü bir editör.

