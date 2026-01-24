Edirne Vergi Dairesi'nden Fatura ve İrsaliye Denetimi

Kent girişlerinde ticari araçlara sıkı kontrol

Edirne Vergi Dairesi ekipleri, şehrin giriş noktalarında ticari faaliyetleri kayıt altına almak amacıyla denetimlerini sürdürüyor.

Denetimler kapsamında kente giriş yapan ticari araçlarda fatura ve sevk irsaliyeleri tek tek inceleniyor. Ekipler, araçlarda taşınan ürünlerin belgelerini kontrol ederek mevzuata uygunluğunu teyit ediyor.

Kontrollerde, araç içindeki yüklemelere ilişkin belgelerin eksiksiz ve doğrulanabilir olmasına özen gösteriliyor; bu sayede kayıt dışı ticaretin önüne geçilmesi hedefleniyor.

Yetkililer, denetimlerin vergi kaybını önlemek ve haksız rekabetle mücadele etmek amacıyla belirli aralıklarla devam edeceğini bildirdi.

