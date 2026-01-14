Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nden Savaştepe'de Pazar Denetimi

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Savaştepe pazarında denetim gerçekleştirdi

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığına bağlı Hâl Zabıta Amirliği ve Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı ekipleri, Savaştepe İlçe Zabıta Ekipleri ile birlikte ilçe pazar yerinde kapsamlı bir denetim yaptı.

Denetimin kapsamı

Yapılan denetimlerde fiyat etiketi kontrolleri, tezgâh ve yürüyüş yolu işgalleri, hâl kayıt sistemi bildirimleri ile fatura uygunlukları titizlikle incelendi. Ekipler, pazar düzenini ve tüketici güvenliğini tehdit edebilecek tüm usulsüzlüklere karşı hassasiyet gösterdi.

Uyarılar ve mevzuata uygun işlemler

Kurallara uymayan pazar esnafına gerekli uyarılar yapıldı ve ilgili mevzuat çerçevesinde işlemler başlatıldı. Zabıta ekipleri, vatandaşların mağduriyet yaşamaması için denetimlerin zamanında ve etkin şekilde yürütülmesine özen gösteriyor.

Denetimler sürecek

Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, yapılan çalışmaların tüketici haklarının korunması ve pazar düzeninin sağlanması amacıyla düzenli olarak sürdürüleceğini bildirdi. Zabıta ekipleri, haksız kazanç ve mevzuata aykırı uygulamaların önüne geçmek için denetimlerine devam edecek.

BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ PAZAR YERLERİNİ DENETLİYOR