Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nden Savaştepe'de Pazar Denetimi

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ekipleri Savaştepe ilçe pazarında fiyat etiketi, tezgâh işgali, hâl kayıt ve fatura denetimi yaptı; kurallara uymayanlara uyarı verildi.

Yayın Tarihi: 14.01.2026 12:38
Güncelleme Tarihi: 14.01.2026 12:38
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nden Savaştepe'de Pazar Denetimi

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Savaştepe pazarında denetim gerçekleştirdi

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığına bağlı Hâl Zabıta Amirliği ve Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı ekipleri, Savaştepe İlçe Zabıta Ekipleri ile birlikte ilçe pazar yerinde kapsamlı bir denetim yaptı.

Denetimin kapsamı

Yapılan denetimlerde fiyat etiketi kontrolleri, tezgâh ve yürüyüş yolu işgalleri, hâl kayıt sistemi bildirimleri ile fatura uygunlukları titizlikle incelendi. Ekipler, pazar düzenini ve tüketici güvenliğini tehdit edebilecek tüm usulsüzlüklere karşı hassasiyet gösterdi.

Uyarılar ve mevzuata uygun işlemler

Kurallara uymayan pazar esnafına gerekli uyarılar yapıldı ve ilgili mevzuat çerçevesinde işlemler başlatıldı. Zabıta ekipleri, vatandaşların mağduriyet yaşamaması için denetimlerin zamanında ve etkin şekilde yürütülmesine özen gösteriyor.

Denetimler sürecek

Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, yapılan çalışmaların tüketici haklarının korunması ve pazar düzeninin sağlanması amacıyla düzenli olarak sürdürüleceğini bildirdi. Zabıta ekipleri, haksız kazanç ve mevzuata aykırı uygulamaların önüne geçmek için denetimlerine devam edecek.

BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ PAZAR YERLERİNİ DENETLİYOR

BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ PAZAR YERLERİNİ DENETLİYOR

BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ PAZAR YERLERİNİ DENETLİYOR

Yazar
EDİTÖR

Serdar Aksoy

6 yıllık deneyimli. Otomotiv endüstrisi, KOBİ'ler, ihracat rakamları ve reel sektörün sorunlarına odaklanan, iş dünyası ile ilişkileri güçlü bir editör.

İLGİLİ HABERLER

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Antalya Büyükşehir'den çocuklara 67 bin 578 Halk Mama desteği
2
Trakya İhracatı Aralık 2025'te 1,1 Milyar Doları Aştı — Tekirdağ Öne Çıktı
3
Sarıgöl'de Sultaniye ve Red Globe Üzümler Bağdan Sofraya Yeni Yıl İçin Hazır
4
Sivas'ta DMA Odalarıyla 6 Milyon m³ Su Tasarrufu Hedefi
5
Kâmil Koç 2025 Raporu: 10 Milyondan Fazla Yolcu ve Dünyayı 100 Kez Turlayan Seferler
6
WEF: 2026'nın En Büyük Küresel Riski Jeoekonomik Çatışma
7
İzmir Büyükşehir 18 milyar 103 milyon 43 bin 854 lira ile 2025'te en borçlu belediye

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları