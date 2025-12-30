Çarşamba Ekonomisi Masaya Yatırıldı: Saadet Partisi Heyeti ÇTB'yi Ziyaret Etti

Ziyaretin Detayları

Saadet Partisi Samsun Milletvekili Mehmet Karaman, Saadet Partisi Çarşamba İlçe Başkanı İbrahim Seven ve beraberindeki parti heyeti, Çarşamba Ticaret Borsası (ÇTB)’nı ziyaret etti. Ziyarette bölge ekonomisi, tarımsal üretim, ticaretin mevcut durumu ve borsanın faaliyet alanları üzerine kapsamlı değerlendirmeler yapıldı.

Heyeti, ÇTB Meclis Başkanı Hacı Toraman, Yönetim Kurulu Üyesi Sezai Atsan, Meclis Üyeleri Mehmet Çalışkan ve Hüseyin Işık, Genel Sekreter Sercan Yaşar ve borsanın Kurucu Meclis Başkanı Nurettin Öztekin karşıladı.

Görüşülen Konular

Borsa yöneticileri, kurumun bölge tarımı ve ticaretine yönelik yürüttüğü faaliyetler hakkında bilgi verdi; yerel ekonominin güçlendirilmesi için sürdürülen projeler ve hedefler paylaşıldı. Toplantıda ayrıca üyelerin beklentileri, üreticinin karşılaştığı sorunlar ve bu sorunlara yönelik çözüm önerileri üzerinde fikir alışverişinde bulunuldu.

Mesajlar ve Sonuç

Milletvekili Mehmet Karaman, Çarşamba’nın ekonomik potansiyeline vurgu yaparak üreticiye ve yerel kalkınmaya yönelik her türlü çalışmanın önemsendiğini belirtti. Karaman, bölge halkının sesini meclise taşımaya devam edeceklerini ve iş dünyasının taleplerini yakından takip ettiklerini ifade etti.

Ziyaret, karşılıklı iyi niyet temennileri ve iş birliği mesajlarıyla sona erdi.

