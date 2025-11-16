Edremit Ticaret Odası İstanbul'daki Avrasya Pencere, Kapı ve Cam Fuarı'na Katıldı

Edremit Ticaret Odası Avrasya Pencere, Kapı ve Cam Fuarı'nda

Balıkesir’in Edremit ilçesinden katılan Edremit Ticaret Odası heyeti, İstanbul Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi’nde düzenlenen Avrasya Pencere, Kapı ve Cam Fuarlarına katılım sağladı.

Heyet ve Fuar Ziyareti

Heyet; Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çetin, Yönetim Kurulu Üyesi Fahri Şık, Meclis Üyesi Bekir Uyanık ile oda üyeleri Erdoğan Ünlü ve Osman Demir'den oluştu. Gerçekleştirilen fuarda pencere, kapı ve cam endüstrisine yönelik yenilikçi ürünler, teknolojik gelişmeler ve sektörel trendler yerinde incelendi.

Görüşmeler ve İş Birliği Olanakları

Oda heyeti, fuarda firmalarla yaptığı görüşmelerde bölgesel iş birliği imkânlarını değerlendirdi. Ayrıca yeni ticaret bağlantıları ve üyelerine değer sağlayacak sektör gelişmeleri hakkında karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.

