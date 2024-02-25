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Egea'nın pabucunu dama atacak Honda kampanyası! Fiyatı şakkadanak düştü

Honda City'nin fiyatlarını görenler Egea'nın yüzüne bile bakmayacak! İşte Honda City'nin özellikleri ve cazip fiyatı...

Yayın Tarihi: 25.02.2024 10:46
Güncelleme Tarihi: 25.02.2024 10:46
Egea'nın pabucunu dama atacak Honda kampanyası! Fiyatı şakkadanak düştü

Otomobil dünyası, Japon otomobil devi Honda'nın Şubat ayında başlattığı çılgın kampanya ile sarsıldı. City modelindeki dev indirimlerle otomobil severlere cazip fırsatlar sunan Honda, Fiat Egea Sedan Easy donanım modelinden bile daha uygun fiyatlarla dikkat çekiyor. Bu kampanya, sadece fiyat rekabeti değil, aynı zamanda otomobil alışverişini yeniden şekillendirecek bir devrimin habercisi olarak öne çıkıyor.

Honda'nın City modelindeki kampanya, adeta bir furya haline dönüşmüş durumda. Bankalardan kredi çekenler ve birikimi olanlar, City modelindeki dev indirimlere akın ediyor. 1 milyon TL'ye varan kampanyalı fiyatlar, otomobil severleri çılgına çevirirken, özellikle Fiat Egea'nın gerisinde kalmış gibi görünüyor.

honda city

Honda'nın City modelinin kampanyalı fiyatları incelendiğinde, 2023 model yılı 1.5L VTEC Benzin versiyonunun kampanyalı fiyatının 1.040.000 TL olduğu görülüyor. Bu, normal satış fiyatının 1.087.000 TL olduğu bir dönemde oldukça çarpıcı bir düşüşü temsil ediyor. Aynı dönemde Fiat Egea'nın 2024 model yılı 1.3 M.Jet 95 HP versiyonunun kampanyalı fiyatı 1.053.900 TL iken, normal fiyatı 1.095.900 TL olarak belirlenmiş.

Honda'nın kampanyası sadece fiyat rekabetine odaklanmıyor; aynı zamanda geniş bir model yelpazesi sunarak farklı müşteri ihtiyaçlarına hitap ediyor. 1.6 M.Jet 130 HP DCT ve 1.5 T4 Hibrit 130 HP AT gibi farklı versiyonlar da kampanya kapsamında çeşitlilik sunuyor.

Honda'nın Şubat kampanyası, sadece fiyat düşüşleri ile değil, aynı zamanda otomobil alıcılarına geniş bir seçenek yelpazesi sunarak rekabet avantajı sağlıyor. Bu kampanya, otomobil alışverişini düşünenleri tekrar tekrar düşündüren bir çılgınlık yaratıyor. Otomobil dünyasında heyecanlı günlerin habercisi olarak görülen bu kampanya, Honda'nın liderliğini pekiştirmesine ve otomobil pazarında yeni bir dönemin kapılarını aralamasına neden olabilir.

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