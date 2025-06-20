EİDS ile Kayıt Dışı Otomobil Ticareti Sona Erdi

Ticaret Bakanlığı'nın 18 Haziran'da duyurduğu Elektronik İlan Doğrulama Sistemi (EİDS) ile birlikte, taşıt ilanlarında yetki doğrulaması uygulaması zorunlu hale geldi. Bu yeni düzenleme, kayıt dışı otomobil ticareti, sahte ilanlar ve haksız rekabetin önüne geçmeyi amaçlıyor.

Kimlik ve Yetki Doğrulaması Zorunlu Hale Geldi

31 Ağustos 2023'te yapılan yönetmelik değişikliğiyle, otomotiv sektöründeki ilan platformlarına kimlik ve yetki doğrulama yükümlülüğü getirildi. EİDS'nin entegrasyonu sayesinde, 1 Kasım 2023 itibarıyla taşıt ilanlarında kimlik doğrulaması başlarken, 16 Haziran 2023'ten itibaren tüm taşıt ilanlarında yetki doğrulama uygulaması zorunlu olmaya başladı.

Artık sadece taşıt sahipleri ve bu kişilerin yetkilendirdiği oto galeriler ilan verebilecek. Yetkisiz kişiler tarafından yapılacak ilan girişleri ise kesinlikle mümkün olamayacak. Bu düzenleme, sektörde adil, rekabetçi ve istikrarlı bir piyasa yapısı oluşturmayı hedefliyor.

OYDER Başkanı Ömer Koyuncu’nun Açıklamaları

Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği (OYDER) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Koyuncu, EİDS'in otomobil satışı için ilan sitelerini kullanmakta olan kişilerin yetkilerinin kontrol edilmesi amacıyla hayata geçirildiğini belirtti. Koyuncu, "Tüketici, otomobilini satmak isterse artık mutlaka kendisi adına yetkilendirmek zorunda. Kayıt dışı ticareti engellemek adına atılan bu adım son derece önemli," dedi.

Yönetim kurulu başkanı, kademeli geçişin sektör adaptasyonu açısından olumlu sonuçlar verdiğini de vurgulayarak, "Bu uygulama ile yetki belgesi olmayan kişi veya kurumlar artık kayıt dışı otomobil ticareti yapamayacaklar," ifadelerini kullandı.

Otomobil ticaretinin kayıtlı ve yönetmeliklere uygun bir şekilde yapılmasının destekleneceğini aktaran Koyuncu, kayıt dışı ticaret uğruna haksız rekabet oluşturan unsurların da ortadan kalkacağını belirtti.

Ticaret Bakanlığı, 18 Haziran'da yaptığı açıklamayla taşıt ilanlarında Elektronik İlan Doğrulama Sistemi (EİDS) üzerinden "yetki doğrulaması" uygulamasının tüm taşıt ilanları için zorunlu hale geldiğini bildirdi. Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği (OYDER) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Koyuncu, konuya ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.