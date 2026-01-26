Eker Süt Ürünleri Gulfood 2026'da: Stand M-A22, Dubai

Eker Süt Ürünleri, dünya genelinde yiyecek ve içecek sektörünün önde gelen organizasyonlarından biri olan Gulfood 2026 Fuarı'nda ziyaretçilerle buluşuyor. 26-30 Ocak tarihleri arasında Dubai World Trade Centre'da düzenlenecek fuarda firma, Sheikh Maktoum Hall içinde yer alan Türkiye Pavilyonu / Stand M-A22'de konuklarını ağırlayacak.

Geniş ürün gamı kalite ve uzmanlıkla tanıtılacak

Gulfood 2026'da yer alan Eker, standında probiyotik yoğurt alternatifleri ve yenilikçi ürünlerin yanı sıra ayran çeşitleri, efsane yoğurt, klasik kaymaklı yoğurt, süzme yoğurt ve çırpılmış yoğurt gibi ürünlerini sergileyecek. Ayrıca kahvaltılara lezzet katan peynir grubu ile kaymak ve tereyağı ürünleri de ziyaretçilere tanıtılacak.

İhracatta önemli adımlar

İhracat alanında son yıllarda kaydettiği atılımla dikkat çeken firma, Ağustos 2020'de aldığı Avrupa Birliği'ne süt ürünleri ihracat izni sonrası Almanya'ya tombul ayran ve kefir sevkiyatına başladı. Mart 2021'de Türkiye'den Almanya'ya ilk kez sütlü tatlı ihracatını gerçekleştiren Eker, bu pazarı takiben İngiltere, Avusturya, Belçika, Hollanda, Fransa ve İsviçre gibi Avrupa ülkelerinde de tüketicilerle buluştu. Firma, Türkiye'nin en yüksek tonajlı ayran ve kefir ihracatını gerçekleştiren marka olarak öne çıkıyor.

Gulfood'un sektöre katkısı

Yüzlerce ülkeden binlerce firmanın katılımıyla gerçekleşen fuar, global gıda sektörünün yönünü belirleyen kritik platformlardan biri. Gulfood 2026, yeni ürünlerin keşfine, stratejik iş birliklerinin kurulmasına ve sektör trendlerinin yakından izlenmesine olanak sağlayarak katılımcılara önemli fırsatlar sunuyor. Eker Süt Ürünleri de bu ortamda uluslararası iş ortakları ve sektör profesyonelleriyle bir araya gelerek pazar ağını güçlendirmeyi hedefliyor.

