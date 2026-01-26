A910SF Android YazarkasaPOS Vestel'de: 1.200 Mağazada Satışta

A910SF Android YazarkasaPOS Türkiye Genelinde Vestel Mağazalarında

Android YazarkasaPOS, Türkiye genelindeki bin 200 Vestel mağazasında satışa sunuldu. Vestel, B2B çözümler vizyonu doğrultusunda ürün gamına Worldline lisanslı PAX A910SF modelini ekleyerek ödeme çözümleri pazarına güçlü bir giriş yapmayı hedefliyor. Cihaz, geniş ekranı, uzun pil ömrü ve Android işletim sistemi ile yalnızca ödeme almak için değil; işletmelerin günlük operasyonlarını daha hızlı, pratik ve verimli yönetebilecekleri çok yönlü bir iş terminali olarak konumlanıyor.

Ürün Özellikleri ve Tasarım

A910SF, modern işletmeler için mobil, hafif ve güvenli bir kullanım deneyimi sunuyor. Cihaz, 361 gram ağırlığında olup 4G/3G/2G/Ethernet bağlantı seçenekleriyle özellikle kuryeler, saha ekipleri ve yoğun operasyon yürüten işletmeler için tasarlandı. Ürün, chip & pin, temassız, akıllı kart ve mobil ödeme dahil olmak üzere tüm ödeme türlerini destekliyor.

Worldline Türkiye Ar-Ge ekiplerinin geliştirdiği özel kilit mekanizması ve opsiyonel iletişim+şarj ünitesi sayesinde A910SF, masaüstü cihaza dönüşebiliyor; bu özellik perakende zincirleri ve eczaneler için pratik kullanım avantajı sunuyor. Ayrıca opsiyonel pinpad desteğiyle masaüstü kullanımda güvenli PIN girişi sağlanabiliyor.

Yetkililerin Açıklamaları

Vestel Global Pazarlama & Yurt İçi Satış Genel Müdürü Duygu Badem Uylukçuoğlu ürünün işletmelere sunduğu avantajlara dikkat çekerek şunları söyledi: "Vestel olarak yalnızca bireysel tüketiciye değil, Türkiye’nin dört bir yanındaki işletmelerin ihtiyaçlarına yanıt veren B2B çözümler geliştirmeye odaklanıyoruz. Dijitalleşen iş dünyasında işletmelerin hız, güven ve verimlilik beklentilerini karşılayan çözümler sunmak kritik hale geldi. Geniş entegrasyon yelpazesiyle fark oluşturan Worldline lisanslı Android YazarkasaPOS, ödeme süreçlerini tek platform altında toplayarak işletmelere operasyonel kolaylık sağlıyor. Bu ürünle amacımız, esnafın ve işletmelerin günlük iş akışlarını daha hızlı, daha güvenli ve daha sorunsuz hale getirerek rekabet güçlerini desteklemek."

Worldline Türkiye Genel Müdürü Gökşin Öney Yılmaz ise şunları belirtti: "Türkiye genelinde 300 bin iş yerinde 500 binden fazla yazarkasa ile işletmelerin verimliliğini artıran çözümler sunuyoruz. Vestel iş birliğiyle A910SF Android YazarkasaPOS’un yaygın erişilebilirliği, modern teknolojiyi uygun fiyatlarla mükelleflerle buluşturuyor."

Entegrasyon, Uyumluluk ve Katma Değerli Hizmetler

A910SF, geniş entegrasyon yelpazesiyle yemek kartı sistemleri, banka uygulamaları ve çeşitli yazılım çözümleriyle uyum içinde çalışıyor; özellikle ERP ve B2B iş süreçlerinde işletmelerin dijital dönüşümüne katkı sağlıyor. Önde gelen bankalarla native uygulama uyumluluğu, BKM TechPOS aracılığıyla 21 bankaya erişim ve yemek kartı sistemleriyle hazır çalışma imkânı cihazı B2B işletmeler için özel bir platform haline getiriyor.

Cihaz ayrıca 397 farklı VAS uygulamasıyla uyumlu olarak restoran yönetim sistemlerinden sadakat programlarına kadar pek çok alanda işletmelere tek cihaz üzerinden kapsamlı dijital altyapı sunuyor.

Sonuç: Vestel'in mağaza ağı üzerinden erişime açılan A910SF Android YazarkasaPOS, mobilliği, çoklu ödeme desteğini ve geniş entegrasyon kabiliyetini bir araya getirerek özellikle esnaf, perakende zincirleri, eczaneler ve saha operasyonu yürüten işletmeler için pratik ve güvenli bir çözüm vadediyor.

VESTEL GLOBAL PAZARLAMA & YURT İÇİ SATIŞ GENEL MÜDÜRÜ DUYGU BADEM UYLUKÇUOĞLU