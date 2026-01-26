Kocaeli’de çiftçilere tohum, gübre ve tavuk desteği için başvurular başladı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin yem bitkisi tohumu, zirai gübre ve doğal salma yumurta tavukçuluğu destekleri için başvurular başladı; son başvuru 30 Ocak.

Yayın Tarihi: 26.01.2026 15:09
Güncelleme Tarihi: 26.01.2026 15:09
Kocaeli’de çiftçilere tohum, gübre ve tavuk desteği için başvurular başladı

Kocaeli’de çiftçilere tohum, gübre ve tavuk desteği başvuruları başladı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, üreticilere yönelik yem bitkisi tohumu, zirai gübre ve doğal salma yumurta tavukçuluğu destekleri için talep toplama sürecini başlattı. İşlemler, Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı Tarımsal Hizmetler Şube Müdürlüğü tarafından yürütülüyor.

Başvurular nasıl gerçekleşiyor?

Çiftçiler, belirlenen başvuru noktalarına doğrudan müracaat ediyor. Özellikle tarımsal potansiyeli yüksek Kandıra bölgesinde yoğunluk gözlenirken, işlemler numaratör sistemiyle sıra alınarak yapılıyor.

Gerekli belgeler ve koşullar

Yem bitkisi tohumu ve zirai gübre desteğinden yararlanmak isteyen üreticilerin 2026 ÇKS belgesi ile başvuru yapması gerekiyor. Doğal Salma Yumurta Tavukçuluğu Projesi için ise güncel hayvancılık işletme belgesi şartı bulunuyor; bu başvurular yalnızca Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığına kabul ediliyor.

Başvuru yerleri ve son tarihler

İzmit, Kartepe, Başiskele, Derince ve Körfez ilçelerindeki çiftçiler Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı'na, Kandıra'daki üreticiler ise Kandıra Belediyesi yeni hizmet binasındaki birime 30 Ocak Cuma günü mesai bitimine kadar başvurabilecek. Başvuru takvimi ilçelere göre farklılık gösteriyor.

Gebze, Darıca, Çayırova ve Dilovası'ndaki çiftçiler Büyükşehir Gebze Hizmet Binası'na, Gölcük ilçesindeki üreticiler ise Gölcük Ziraat Odası'na 26-27 Ocak tarihlerinde başvuruda bulunabilecek.

Doğal Salma Yumurta Tavukçuluğu Projesi başvuruları için son tarih 30 Ocak Cuma olup, başvurular yalnızca Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı'na yapılacak.

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TARAFINDAN ÜRETİCİLERE YÖNELİK SAĞLANAN "YEM BİTKİSİ TOHUMU", "ZİRAİ...

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TARAFINDAN ÜRETİCİLERE YÖNELİK SAĞLANAN "YEM BİTKİSİ TOHUMU", "ZİRAİ GÜBRE" VE "DOĞAL SALMA YUMURTA TAVUKÇULUĞU" DESTEKLERİ İÇİN TALEP TOPLAMA SÜRECİ BAŞLADI.

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TARAFINDAN ÜRETİCİLERE YÖNELİK SAĞLANAN "YEM BİTKİSİ TOHUMU", "ZİRAİ...

Yazar
EDİTÖR

Serdar Aksoy

6 yıllık deneyimli. Otomotiv endüstrisi, KOBİ'ler, ihracat rakamları ve reel sektörün sorunlarına odaklanan, iş dünyası ile ilişkileri güçlü bir editör.

İLGİLİ HABERLER

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Ege'nin İhracat Yıldızı: Uğur Soğutma'ya Çifte Ödül
2
Kocaeli’de çiftçilere tohum, gübre ve tavuk desteği için başvurular başladı
3
CANiK Las Vegas'ta PRIME RADIAN'ı Tanıttı: SHOT Show 2026 ve 500 Bin Hedefi
4
Aksa Enerji, Buhara'da 50 yıllık okulun spor salonunu yeniledi
5
Akseki'de Defne Yaprağı Kilogramı 25 lira ile Köyün Geçim Kaynağı
6
Muğla Büyükşehir Mali Disipliniyle Öne Çıktı: yüzde 119,55 ve Fitch AAA
7
BUTTİM’de Bayrak Değişimi: Gülten Demir Varol Başkanlığa Seçildi

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları