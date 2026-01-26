Kocaeli’de çiftçilere tohum, gübre ve tavuk desteği için başvurular başladı

Kocaeli’de çiftçilere tohum, gübre ve tavuk desteği başvuruları başladı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, üreticilere yönelik yem bitkisi tohumu, zirai gübre ve doğal salma yumurta tavukçuluğu destekleri için talep toplama sürecini başlattı. İşlemler, Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı Tarımsal Hizmetler Şube Müdürlüğü tarafından yürütülüyor.

Başvurular nasıl gerçekleşiyor?

Çiftçiler, belirlenen başvuru noktalarına doğrudan müracaat ediyor. Özellikle tarımsal potansiyeli yüksek Kandıra bölgesinde yoğunluk gözlenirken, işlemler numaratör sistemiyle sıra alınarak yapılıyor.

Gerekli belgeler ve koşullar

Yem bitkisi tohumu ve zirai gübre desteğinden yararlanmak isteyen üreticilerin 2026 ÇKS belgesi ile başvuru yapması gerekiyor. Doğal Salma Yumurta Tavukçuluğu Projesi için ise güncel hayvancılık işletme belgesi şartı bulunuyor; bu başvurular yalnızca Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığına kabul ediliyor.

Başvuru yerleri ve son tarihler

İzmit, Kartepe, Başiskele, Derince ve Körfez ilçelerindeki çiftçiler Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı'na, Kandıra'daki üreticiler ise Kandıra Belediyesi yeni hizmet binasındaki birime 30 Ocak Cuma günü mesai bitimine kadar başvurabilecek. Başvuru takvimi ilçelere göre farklılık gösteriyor.

Gebze, Darıca, Çayırova ve Dilovası'ndaki çiftçiler Büyükşehir Gebze Hizmet Binası'na, Gölcük ilçesindeki üreticiler ise Gölcük Ziraat Odası'na 26-27 Ocak tarihlerinde başvuruda bulunabilecek.

Doğal Salma Yumurta Tavukçuluğu Projesi başvuruları için son tarih 30 Ocak Cuma olup, başvurular yalnızca Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı'na yapılacak.

