Hüsamlar, Küresel Madenciliğin Vitrin Projesi Olacak — Yeniköy Kemerköy Enerji IPMS 2026'ya Sponsor

Yeniköy Kemerköy Enerji, IPMS 2026'nın Sponsoru Oldu

Yeniköy Kemerköy Enerji, Uluslararası Madencilik Sonrası Faaliyetler Sempozyumu (IPMS)na sponsor olarak 4-6 Mayıs’ta Bodrum’da düzenlenecek etkinliğe destek verdi. Sponsorluk anlaşmasının imza töreni şirket tesislerinde gerçekleştirildi ve sürdürülebilir madencilik ile rehabilitasyon alanında akademi-STK-sektör iş birliğini güçlendirecek bir adım atıldı.

Sempozyum ve İş Birliği

Türkiye’de ve dünyada madencilik sonrası alanların rehabilitasyonu ve sürdürülebilir kullanımı önem kazanırken, IPMS 2026 ile birlikte düzenlenecek 1st ECOP - 1. Avrupa Madencilik Sonrası Faaliyetler Kongresi için önemli bir iş birliği hayata geçirildi. Etkinlik, Madencilik ve Yerbilimleri Profesyonelleri Mesleki Gelişim Derneği (MAYEM) ve Avrupa Birliği (AB) COST Action projesi REMINDNET tarafından düzenleniyor.

İmza Töreni ve Sponsorluğun Kapsamı

Sponsorluk anlaşmasının imza töreni Yeniköy Kemerköy Enerji tesislerinde yapıldı. Şirket, 4-6 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilecek 1st ECO & IPMS 2026’nın resmi sponsoru olarak sempozyumun sahada uygulanabilir içeriklerle zenginleşmesine katkı sağlayacak.

IPMS ve Post-madencilik

Post-madencilik; madencilik faaliyetleri tamamlanan sahaların doğaya, tarıma, yerleşime ya da farklı sosyal kullanımlara kazandırılmasını kapsayan çok disiplinli bir alan. IPMS, mühendisleri, akademisyenleri, kamu temsilcilerini ve sektör profesyonellerini bir araya getiren uluslararası bir platform olarak rehabilitasyon, çevresel sürdürülebilirlik ve arazi kullanım planlaması gibi konularda güncel yaklaşımların tartışılmasına zemin hazırlıyor.

Halim Demirkan'ın Değerlendirmesi

Madencilik ve Yerbilimleri Profesyonelleri Mesleki Gelişim Derneği (MAYEM) Yönetim Kurulu Başkanı Halim Demirkan, IPMS 2026 ile 1st ECOP'un aynı anda düzenlenmesinin Avrupa çapındaki araştırma ağları ve politika geliştirme süreçlerini ortak zeminde buluşturacağını belirtti. Demirkan, "Post-madencilik artık yalnızca bir çevre başlığı değil; mühendislikten planlamaya, tarımdan sosyolojiye uzanan çok boyutlu bir alan" diyerek sempozyumun sektöre uygulanabilir, bilimsel çözümler sunma hedefini vurguladı.

Demirkan ayrıca, Yeniköy Kemerköy Enerji’nin sponsorluğunun içeriğe güçlü bir örtüşme sağladığını ve etkinliğin 23 Ocak 2026 tarih ve 33146 Sayılı Resmî Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren "Maden Sahalarında Rehabilitasyon Yönetmeliği"nin uygulamasına ışık tutacağını ifade etti.

Burak Işık: Hüsamlar Sahası Vitrin Proje Olacak

Yeniköy Kemerköy Enerji Genel Müdür Yardımcısı Burak Işık, şirketin 2024 IPMS etkinliğine verdiği desteği hatırlatarak rehabilitasyonu yasal yükümlülükten öte bir sorumluluk olarak gördüklerini söyledi. Işık, "Sürdürülebilir madencilik daha maden açılmadan başlar, kapanana dek devam eder" diyerek bilimsel platformlarla iş birliğinin önemini vurguladı.

Işık, 576 hektarlık Hüsamlar sahasının doğaya yeniden kazandırma çalışmalarının uluslararası uzmanlar tarafından yerinde görüleceğini belirterek, "Bu örnek proje Türkiye sınırlarını aşarak küresel ölçekte madencilik sektörünün vitrin projesi olacak" ifadelerini kullandı.

Sektör İçin Önemi

IPMS 2026 & 1st ECOP, hem ulusal hem de uluslararası uygulamaların paylaşılacağı bir platform olarak sektörün ve akademinin sahaya uygulanabilir çözümler geliştirmesine katkı sağlayacak. Yeniköy Kemerköy Enerji’nin sponsorluğu, rehabilitasyon uygulamalarının görünürlüğünü ve pratik etki alanını genişletmeyi hedefliyor.

MAYEM YÖNETİM KURULU BAŞKANI HALİM DEMİRKAN VE YENİKÖY KEMERKÖY ENERJİ GENEL MÜDÜR YARDIMCISI BURAK IŞIK