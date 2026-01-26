Ege'nin İhracat Yıldızı: Uğur Soğutma'ya Çifte Ödül

Uğur Soğutma, EİB 'İhracatın Yıldızları 2025' töreninde İklimlendirme ve Elektronik/Elektrik dallarında çifte ödül aldı; 72 yıllık firma 146 ülkeye ihracat yapıyor.

Yayın Tarihi: 26.01.2026 14:59
Güncelleme Tarihi: 26.01.2026 14:59
Ege'nin İhracat Yıldızı: Uğur Soğutma'ya Çifte Ödül

Ege'nin İhracat Yıldızı: Uğur Soğutma'ya Çifte Ödül

İz bırakan başarı: İklimlendirme ve Elektronik/Elektrik kategorilerinde iki ödül

Aydın'ın Nazilli ilçesinde 1954 yılında kurulan ve 72 yıldır faaliyet gösteren Uğur Soğutma, Ege İhracatçı Birlikleri'nin 'İhracatın Yıldızları 2025' listesinde çifte ödüle layık görüldü. Firma, başarı grafiğini geleneksel hale getirerek hem İklimlendirme hem de Elektronik/Elektrik sektörlerinde ödül aldı.

EİB tarafından düzenlenen törende toplam 17 kategoride 51 ödül dağıtıldı. Uğur Soğutma Makinaları Sanayi Ve Ticaret A.Ş., iki ayrı sektörde ödül kazanarak törene damgasını vurdu.

Törende, Ege'den gerçekleştirilen ihracatın ülke ekonomisine olan katkısına da değinildi; Egeli ihracatçılar 18,5 milyar dolar ihracatla Türkiye ekonomisine önemli destek sağladı. EİB Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, 2025'te ihracatın 18,5 milyar dolar seviyesine ulaştığını ve ödül alan firmaların toplam ihracat içindeki payının yüzde 59 olduğunu vurguladı.

Ödülleri kurum adına alan Uğur Şirketler Grubu Kurumsal İletişim Direktörü Erdoğan Ulaş, Uğur Soğutma'nın 1954'ten bu yana geçen sürede 146 ülkeye ihracat gerçekleştirdiğini ve 2025'te ilk 1000 ihracatçı içinde 148. sırada yer aldığını belirtti. Ulaş, firmanın 2 bin 500 çalışanı ile ülke ekonomisine ve yerel istihdama katkı vermeye devam etmesinden duydukları memnuniyeti ifade etti.

Uğur Soğutma Makinaları Sanayi Ve Ticaret A.Ş.'nin kazandığı iki prestijli ödül, şirketin uluslararası pazardaki konumunu ve toplam ihracattaki payını bir kez daha gözler önüne serdi.

AYDIN’IN NAZİLLİ İLÇESİNDE 1954 YILINDA KURULUP 72 YILDIR FAALİYETLERİNİ BAŞARI İLE SÜRDÜREN UĞUR...

AYDIN’IN NAZİLLİ İLÇESİNDE 1954 YILINDA KURULUP 72 YILDIR FAALİYETLERİNİ BAŞARI İLE SÜRDÜREN UĞUR SOĞUTMA, EGE İHRACATÇI BİRLİKLERİ'NİN ‘İHRACATIN YILDIZLARI 2025' LİSTESİNDE ÇİFTE ÖDÜL ALDI.

AYDIN’IN NAZİLLİ İLÇESİNDE 1954 YILINDA KURULUP 72 YILDIR FAALİYETLERİNİ BAŞARI İLE SÜRDÜREN UĞUR...

Yazar
EDİTÖR

Berna Yıldız

3 yıllık bankacılık ve ekonomi editörlüğü geçmişi var. Borsa İstanbul, altın piyasaları ve makroekonomik verileri (enflasyon, faiz) analiz ederek okuyucuya sunar.

İLGİLİ HABERLER

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Ege'nin İhracat Yıldızı: Uğur Soğutma'ya Çifte Ödül
2
Kocaeli’de çiftçilere tohum, gübre ve tavuk desteği için başvurular başladı
3
CANiK Las Vegas'ta PRIME RADIAN'ı Tanıttı: SHOT Show 2026 ve 500 Bin Hedefi
4
Aksa Enerji, Buhara'da 50 yıllık okulun spor salonunu yeniledi
5
Akseki'de Defne Yaprağı Kilogramı 25 lira ile Köyün Geçim Kaynağı
6
Muğla Büyükşehir Mali Disipliniyle Öne Çıktı: yüzde 119,55 ve Fitch AAA
7
BUTTİM’de Bayrak Değişimi: Gülten Demir Varol Başkanlığa Seçildi

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları