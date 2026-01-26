Ege'nin İhracat Yıldızı: Uğur Soğutma'ya Çifte Ödül

İz bırakan başarı: İklimlendirme ve Elektronik/Elektrik kategorilerinde iki ödül

Aydın'ın Nazilli ilçesinde 1954 yılında kurulan ve 72 yıldır faaliyet gösteren Uğur Soğutma, Ege İhracatçı Birlikleri'nin 'İhracatın Yıldızları 2025' listesinde çifte ödüle layık görüldü. Firma, başarı grafiğini geleneksel hale getirerek hem İklimlendirme hem de Elektronik/Elektrik sektörlerinde ödül aldı.

EİB tarafından düzenlenen törende toplam 17 kategoride 51 ödül dağıtıldı. Uğur Soğutma Makinaları Sanayi Ve Ticaret A.Ş., iki ayrı sektörde ödül kazanarak törene damgasını vurdu.

Törende, Ege'den gerçekleştirilen ihracatın ülke ekonomisine olan katkısına da değinildi; Egeli ihracatçılar 18,5 milyar dolar ihracatla Türkiye ekonomisine önemli destek sağladı. EİB Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, 2025'te ihracatın 18,5 milyar dolar seviyesine ulaştığını ve ödül alan firmaların toplam ihracat içindeki payının yüzde 59 olduğunu vurguladı.

Ödülleri kurum adına alan Uğur Şirketler Grubu Kurumsal İletişim Direktörü Erdoğan Ulaş, Uğur Soğutma'nın 1954'ten bu yana geçen sürede 146 ülkeye ihracat gerçekleştirdiğini ve 2025'te ilk 1000 ihracatçı içinde 148. sırada yer aldığını belirtti. Ulaş, firmanın 2 bin 500 çalışanı ile ülke ekonomisine ve yerel istihdama katkı vermeye devam etmesinden duydukları memnuniyeti ifade etti.

Uğur Soğutma Makinaları Sanayi Ve Ticaret A.Ş.'nin kazandığı iki prestijli ödül, şirketin uluslararası pazardaki konumunu ve toplam ihracattaki payını bir kez daha gözler önüne serdi.

