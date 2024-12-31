Ekim 2024'te Türkiye'nin LPG İthalatı Yüzde 5,29 Arttı

LPG İthalatında Yüzde 5,29 Artış

Türkiye'nin LPG ithalatı, ekimde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5,29 artış göstererek 294 bin 208 tona ulaştı. Bu veriler, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından yayımlanan Ekim 2024’e ilişkin "Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Sektör Raporu"nda yer aldı.

LPG İthalatının Kaynağı

Rafinerici ve dağıtıcı lisansı sahipleri, LPG ithalatını Cezayir, ABD, Norveç, Rusya, Kazakistan, Gürcistan ve Birleşik Arap Emirlikleri gibi ülkelerden gerçekleştirdi.

Rekora Ulaşan İthalat ve Düşen İhracat

Ayrıca, bu dönemde yapılan LPG ihracatı yüzde 20,8 azalarak 37 bin 996 ton oldu. İhracat yapılan ülkeler arasında Lübnan, İsviçre, Almanya, KKTC, Bulgaristan, Romanya, Ukrayna ve BAE yer aldı.

Üretim ve Satış Performansı

LPG üretimi ise aynı dönemde yüzde 14,6 azalarak 74 bin 897 ton olarak belirlendi. Dağıtıcı lisansı sahipleri tarafından yapılan toplam LPG satışı ise yaklaşık 342 bin 538 ton olarak hesaplandı.

Pazar Payı Dağılımı

Söz konusu ayda yapılacak satışlarda oto gaz yüzde 82,9 pazar payı ile birinci sırada yer alırken, bunu tüplü LPG yüzde 14,1 ve dökme LPG yüzde 3 ile izledi.