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Ekim Vadeli VİOP Kontratı Düşüşle Başladı

VİOP'ta BIST 30 endeksine dayalı ekim vadeli kontrat, güne düşük bir başlangıç yaptı.

Yayın Tarihi: 17.10.2024 09:29
Güncelleme Tarihi: 17.10.2024 09:29
Ekim Vadeli VİOP Kontratı Düşüşle Başladı

VİOP'ta Ekim Vadeli İşlem Düşüş Yaşıyor

Borsa İstanbul'un Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası (VİOP) kapsamında, ekim vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat güne yüzde 0,3 düşüşle 10.156,00 puandan işlem görmeye başladı.

Açılış Seansında Düşüş

Açılış seansında, önceki normal seans kapanışına göre %0,3 azalarak 10.156,00 seviyesine inen ekim vadeli endeks kontratı, dün alış ağırlıklı bir seyir izleyerek normal seansı yüzde 1,3 artışla 10.187,00 puandan kapatmıştı. Akşam seansında ise %0,4’lük bir azalışla 10.151,00 puana geriledi.

Küresel Piyasalardaki Beklentiler

Küresel piyasalarda ise, Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) faiz kararı gibi önemli verilerin açıklanacağı bir günde karışık seyir gözlemleniyor. Yurt içi yatırımcılar ise Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) para politikası kararlarına odaklanmış durumda.

Ekonomistlerin Beklentileri

AA Finans'ın gerçekleştirdiği beklenti anketine katılan tüm ekonomistler, TCMB'nin ekim ayında politika faizini %50'de sabit bırakmasını öngörüyor. Yıl sonu için politika faizi beklentisinin medyanı ise %47,50 olarak belirlendi.

Teknik Analiz ve Destek-Direnç Seviyeleri

Analistler, gün içerisinde yurt içinde TCMB’nin, yurt dışında ise ECB’nin faiz kararları başta olmak üzere yoğun veri gündeminin dikkatle takip edileceğini ifade ederken, endeks kontratında teknik olarak 10.000 ve 9.900 puan seviyelerinin destek, 10.200 ve 10.300

seviyelerinin ise direnç konumunda olduğunu kaydediyorlar.

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