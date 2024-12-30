Ekimde Elektrik Üretimi Yüzde 4,64 Arttı

Türkiye'de Elektrik Üretiminde Önemli Artış

Türkiye'nin lisanslı elektrik üretimi, Ekim ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4,64 artarak 25 milyon 841 bin 786 megavatsaat seviyesine ulaştı.

İthal Kömür Santralleri Başrol Oynadı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun Ekim ayına ilişkin "Elektrik Piyasası Sektör Raporu"na göre, lisanslı elektrik üretiminin en büyük payı %27,1 ile ithal kömür santrallerinden sağlandı. Diğer önemli kaynaklar ise sırasıyla %20,4 ile doğal gaz santralleri, %16,2 ile hidroelektrik santralleri, %13,8 ile linyit kömür santralleri ve %11,1 ile rüzgar santralleri oldu.

Tüketimde Artış ve Dağılım

Faturalanan elektrik tüketim miktarı aynı dönemde yüzde 1,21 artarak 22 milyon 110 bin 253 megavatsaat olarak tespit edildi. Tüketimin %43,8'i sanayi, %25,6'sı kamu ve özel hizmetler sektörü, %24,3'ü ise mesken abonelerinden oluştu. Aydınlatmanın payı %2,4, tarımsal faaliyetlerin payı ise %3,9 olarak kaydedildi.

Tüketici Sayısı ve Kurulu Güçte Değişiklikler

Elektrikte tüketici sayısı, Ekim'de geçen yılın aynı ayına göre %1,7 artarak 50 milyon 451 bin 562 oldu. Bu dönem içerisinde özellikle mesken ve tarımsal faaliyet tüketicilerinin sayısında sırasıyla %1,7 ve %2,6 artış gözlemlenirken, sanayi tüketicilerinin sayısında %5,5 düşüş yaşandı.

Türkiye'nin lisanslı elektrik kurulu gücü ise bu dönemde %1,03 artarak 96 bin 722 megavata çıktı. Kurulu gücün %25,4'ü doğal gaz çevrim santralleri, %24,7'si barajlı hidroelektrik santralleri, %12,7'si rüzgar santralleri, %10,8'i ithal kömür santralleri ve geri kalan kısmı ise diğer enerji kaynaklarından elektrik üreten tesislerden oluşmaktadır.