DOLAR
34,38 0%
EURO
36,49 0,15%
ALTIN
2.880,96 -0,3%
BITCOIN
3.000.075,94 2,59%

Ekimde Türkiye'de 165 Bin 138 Konut Satıldı, Yabancı Satışlarında Düşüş Yaşandı

Ekimde Türkiye'de 165 bin 138 konut satılırken, yabancılara yapılan konut satışı yıllık bazda yüzde 16,3 azaldı.

Yayın Tarihi: 13.11.2024 10:25
Güncelleme Tarihi: 13.11.2024 10:25
Ekimde Türkiye'de 165 Bin 138 Konut Satıldı, Yabancı Satışlarında Düşüş Yaşandı

Türkiye'de Ekim 2023 Konut Satış İstatistikleri

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilere göre, Türkiye genelinde ekim ayında 165 bin 138 konut satıldı. Ancak, yabancılara konut satışı bu dönemde yıllık bazda yüzde 16,3 gerileyerek yalnızca 2 bin 122'ye düştü.

Yabancılara Konut Satışı Düşüşte

Yabancılara yapılan konut satışlarının toplam konut satışları içindeki payı yüzde 1,3 olarak hesaplandı. Antalya, 750 konut ile yabancılara yapılan satışlarda birinci sırada yer alırken, İstanbul 724 konut, Mersin ise 148 konut ile sıralamayı takip etti. Ocak-ekim döneminde yabancılara yapılan satışlar ise geçen yıla göre yüzde 37,2 azalarak 19 bin 212 oldu.

Rusya Vatandaşları Lider

Ekim ayında, en çok konut satışı Rusya vatandaşlarına yapıldı. Bu dönemde 373 konut satan Rus bilgileri, İran vatandaşları 172, Ukrayna vatandaşlarıysa 136 konutla takip etti.

İpotekli Konut Satışlarında Artış

Diğer yandan, Türkiye genelinde ipotekli konut satışları, ekimde geçtiğimiz yılın aynı ayına göre %278,2 artış göstererek 21 bin 95'e ulaştı. İpotekli satışların toplam konut satışları içindeki payı ise %12,8 olarak gerçekleşti.

İlk El ve İkinci El Satışlar

Öte yandan, ekim ayındaki ilk el konut satışları, geçen yıla göre %97,3 artarak 57 bin 679 oldu ve toplam satışların %34,9'unu oluşturdu. İkinci el konut satışları ise %66,5 artış ile 107 bin 459'a çıktı ve toplam satışların %65,1'ini kapsadı. Ocak-ekim döneminde de ikinci el satışlar, %8,3 artış göstererek 753 bin 816 oldu.

Bu veriler, Türkiye gayrimenkul sektöründeki genel trendleri ve yabancı yatırımlardaki dalgalanmaları gözler önüne sermektedir.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

İLGİLİ HABERLER

Evim yok diyene devletten 500.000 TL hibe! O kişilerin acilen başvurması gerekiyor

Ayda 2 bin Liraya arsa olur mu demeyin! Milli Emlak açıkladı acele edin!

SGK’nın kapılarını kapattıracak zam! Emekli olmak hayal olabilir

26 yaşa kadar olan gençlere müjde! Her ay 1500 TL iade edilecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Altın Fiyatları Yükselişte: Gram 2,881 Lira, Çeyrek 4,940 Lira
2
İş Dünyasının En Güçlü 100 İsimleri Açıklandı
3
Dolar/TL İşlemleri 34,38 Seviyesinde Seyrediyor
4
Ekimde Türkiye'de 165 Bin 138 Konut Satıldı, Yabancı Satışlarında Düşüş Yaşandı
5
Eylül Ayında İnşaat Maliyet Endeksi Yükseldi: Aylık %0,57 Yıllık %38,93 Artış
6
Türkiye'nin Elektrik Üretim ve Tüketim Rakamları Açıklandı
7
Ekim Ayında Türkiye'de Konut Satışları Yüzde 76,1 Arttı

Gıda güvenliğine bir darbe daha! Bu sefer zebra eti vakası duyuluyor

Evim yok diyene devletten 500.000 TL hibe! O kişilerin acilen başvurması gerekiyor

Kasım ayında promosyonlar coştu da coştu! EN yüksek ödemeler bu ay yapılıyor

Ya o... Ya bu... Asgari ücret zammı ikisinden biri olacak

Son 2 ay... Hesaplara toplam 2500 TL ödeme yapılacak

Maaş zammı bekleyenler müjde! Asgari ücret zammı ile yemek ücretlerinde de dev artış kapıda!

Elektrik ve doğalgaz faturalarında yeni devrim! Yüzde 60’ını devlet karşılayacak

Sabah sabah yüzde 40 zam açıklaması! İkramiyeler de artacak

Ayda 2 bin Liraya arsa olur mu demeyin! Milli Emlak açıkladı acele edin!

SGK’nın kapılarını kapattıracak zam! Emekli olmak hayal olabilir

26 yaşa kadar olan gençlere müjde! Her ay 1500 TL iade edilecek

Aralık 15’e kadar giden gitti! 15 TL’den 5.000 TL’ye çıkacak