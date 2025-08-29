EKK: OVP (2026-2028) ile Enflasyonla Kararlı Mücadele ve Mali Disiplin

Toplantı ve katılımcılar

Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK) toplantısı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirildi. Toplantıya Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel ve TCMB Başkanı Fatih Karahan katıldı.

Programın etkileri

Toplantı sonrası yapılan yazılı açıklamada, bu yılın altıncı EKK toplantısının gerçekleştirildiği vurgulanarak, uygulanan program sayesinde makroekonomik göstergelerde belirgin bir iyileşme sağlandığı kaydedildi. Açıklamada, küresel belirsizlikler ve korumacı politikaların arttığı dönemde makro finansal istikrarın güçlendiği ve ekonominin daha dayanıklı bir yapıya kavuştuğu ifade edildi.

Açıklamada öne çıkan veriler arasında şunlar yer aldı: 2025 yılı temmuz ayında yıllık enflasyon, geçen yıl mayıs ayına göre yaklaşık 42 puan azalmıştır. Büyüme dengelenirken istihdam artmış ve işsizlik oranı 27 aydır tek haneli seviyelerde seyretti. İhracat tarihi yüksek düzeye ulaşmış, ihracat ve turizm kaynaklı katkılarla cari açığın milli gelire oranı sürdürülebilir seviyelere gerilemiştir. Uluslararası rezervler artmış, ülke risk primi azalmış ve Kur Korumalı Mevduat (KKM) uygulaması sona ermiştir. Bütçe açığının milli gelire oranı azalmış ve mali disiplin güçlendirilmiştir.

OVP (2026-2028) hazırlıkları

Açıklamada, Orta Vadeli Program (OVP) (2026-2028) hazırlıklarının kamu kurumları, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarının katkılarıyla şeffaf ve katılımcı bir anlayışla yürütüldüğü belirtildi. Yapılan istişarelerle ülkenin ihtiyaç ve önceliklerine uygun, güçlü bir yol haritası oluşturulacağı ifade edildi.

Temel politika hedefleri ve tedbirler

OVP çalışmalarında temel politika hedefleri, makroekonomik tahminler ve bütçe büyüklükleri ayrıntılı şekilde değerlendirildi. Hedeflere ulaşmayı sağlayacak yapısal politika alanları ve tedbirler üzerinde istişare edildi. Bu kapsamda makro finansal istikrarın güçlendirilmesi, fiyat istikrarının sağlanması, sanayide yapısal dönüşüm, yeşil ve dijital dönüşümün hızlandırılması, beşeri sermayenin güçlendirilmesi, iş ve yatırım ortamının iyileştirilmesi ile yüksek katma değerli üretim ve ihracatın teşvik edilmesi gibi başlıklar kapsamlı şekilde gözden geçirildi.

Sonuç ve kararlılık

Açıklamada uygulanan ekonomi programının nihai hedefinin yüksek, sürdürülebilir ve kapsayıcı büyüme ile toplumsal refahın artırılması olduğu vurgulandı. Bu hedefin en önemli ön koşulu olarak fiyat istikrarının kalıcı olarak tesis edilmesi gösterildi. EKK, OVP (2026-2028) döneminde de enflasyonla mücadeleyi kararlılıkla sürdürecek ve mali disiplinden taviz vermeyeceklerini bildirdi. Ayrıca, Türkiye Yüzyılı vizyonuyla ekonomide elde edilen kazanımların kalıcılığını sağlamak amacıyla katma değerli yatırımı, istihdamı, üretimi ve ihracatı desteklemeye; iş ve yatırım ortamını iyileştirmeye yönelik adımlara devam edileceğine dikkat çekildi.