EKK Toplantısı: Cevdet Yılmaz Başkanlığında 2026-2028 OVP Hazırlıkları

Ekonomi Koordinasyon Kurulu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplandı; 2026-2028 OVP hazırlıkları ele alındı.

Yayın Tarihi: 29.08.2025 09:38
Güncelleme Tarihi: 29.08.2025 10:07
Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK), Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplandı.

Toplantıya katılanlar

Toplantıya, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan katıldı.

Gündem: 2026-2028 Orta Vadeli Program

Toplantıda öncelikli olarak 2026-2028 Orta Vadeli Program (OVP) hazırlıklarının ele alındığı belirtildi. Toplantı sonrasında konuyla ilgili yazılı bir açıklama yapılması bekleniyor.

