Ekmek her yerde 10 TL, sadece orada 5 TL! Zamlara meydan okudular

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde fırıncıların 220 gramlık ekmeğin fiyatını 7 TL'den 10 TL'ye çıkarması üzerine Belediye Başkanı Serkan Koyuncu hemen duruma el attı. Belediye başkanı şehrin üretim kapasitesini artırdı ve halk ekmeği 5 TL'den satışa çıkardı.

Ekmek her yerde 10 TL, sadece orada 5 TL! Zamlara meydan okudular
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Afyonkarahisar'ın ilçelerinden Emirdağ'da 220 gram ekmeğin satış fiyatı 10 TL oldu. Bu durum karşısında harekete geçen belediye başkanı Serkan Koyuncu da sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşım yaptı ve fahiş fiyat artışlarına karşı harekete geçtiğini belirterek, "Siyasi fırsatçılığa taviz verilmeyeceğini" şeklinde ifadeler kullandı.

Ekmek her yerde 10 TL, sadece orada 5 TL! Zamlara meydan okudular

Belediye ekipleri, başkan Koyucu'dan gelen talimat üzerine Emirdağ Cumhuriyet Meydanı, Uzun Çarşı girişinde ve Eski Kantar semtinde ekmek satış noktalarını kurdular ve halk ekmeği bu noktalarda 5 TL'den satışa çıkardılar.

Şehir yönetiminin ekmek fiyatlarını düşürmesi kararı halktan büyük destek gördü.

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