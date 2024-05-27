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Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısı sona erdi: Enflasyonda gözle görülür bir gerileme bekleniyor

Bugün Beştepe’de bir araya gelen Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK) toplantısı sona erdi. Toplantı sonrasında yapılan açıklamada, yılın ikinci yarısında enflasyonun belirgin bir şekilde gerilemesinin beklendiği ifade edildi.

Yayın Tarihi: 27.05.2024 15:38
Güncelleme Tarihi: 27.05.2024 15:38
Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısı sona erdi: Enflasyonda gözle görülür bir gerileme bekleniyor

Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK) toplantısı, bugün (27 Mayıs) Beştepe’de Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında yapıldı. Toplantı sonrasında ise yazılı bir açıklama gerçekleştirildi. Açıklamada yer alan bilgilere göre toplantıda, ekonomi politikaları ve yapısal reform gündemi değerlendirildi. On İkinci Kalkınma Planı ve Orta Vadeli Program (OVP) kapsamında alınan ve uygulanan kararların olumlu sonuçlarının görüldüğünün belirtildiği açıklamada, yılın ikinci yarısında enflasyonun gözle görülür şekilde düşmesinin beklendiği de ifade edildi.

Toplantı sonrası yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi: “On İkinci Kalkınma Planı ve Orta Vadeli Program (OVP), olumlu sonuç veriyor. Cari açıkta düşüş, kaynak girişinde artış, rezervlerde güçlenme, riskte iyileşme mevcut. İstihdamda artış, işsizlik oranında ise düşüş söz konusu.”

Yazılı açıklamada, öncelikli hedefin fiyat istikrarı olduğu vurgulanırken, para politikasındaki sıkı duruşun devam ettirileceği belirtildi. Uygulanan bu politika ile yılın ikinci yarısında yıllık enflasyonda dikkat çeken bir düşüş beklendiği ifade edildi.

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