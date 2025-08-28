DOLAR
Ekonomik Güven Endeksi Ağustosta %1,7 Artışla 97,9’a Yükseldi

TÜİK verilerine göre ekonomik güven endeksi ağustosta aylık %1,7 artışla 97,9 oldu; tüketici, reel kesim, hizmet ve perakende endeksleri değişim gösterdi.

Yayın Tarihi: 28.08.2025 10:18
Güncelleme Tarihi: 28.08.2025 10:18
Ekonomik Güven Endeksi Ağustosta %1,7 Arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan ağustos verilerine göre ekonomik güven endeksi, aylık bazda yüzde 1,7 artarak 97,9 seviyesine çıktı.

TÜİK'in Açıklaması ve Genel Görünüm

TÜİK verileri, temmuz ayındaki 96,3 seviyesinden sonra ağustosta endeksin toparlandığını gösterdi. Bu yükseliş, ekonomik güven açısından sınırlı ancak dikkat çekici bir iyileşme işareti olarak değerlendirilebilir.

Sektör ve Alt Endekslerdeki Değişimler

Tüketici güven endeksi, ağustosta aylık bazda yüzde 0,9 artarak 84,3 seviyesine yükseldi.

Reel kesim güven endeksi yüzde 1,7 artışla 100,6 olarak kaydedildi.

Hizmet sektörü güven endeksi yüzde 1,1 artışla 111,1 olurken, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 0,8 yükselişle 108,8 seviyesine ulaştı.

İnşaat sektörü güven endeksi ise ağustosta yüzde 4 düşüşle 85,3 olarak kayda geçti.

Geçmiş Aylara Ait Veriler

Ekonomik güven endeksinde son 5 yılın aylık verileri şöyle:

Aylar/Yıllar20212022202320242025Ocak96,7102,399,799,699,7Şubat9699,599,399,299,2Mart99,596,599,1100,3100,8Nisan94,295,8102,699,296,6Mayıs9398104,198,396,7Haziran98,794,8101,595,896,7Temmuz101,794,399,694,496,3Ağustos102,694,994,493,197,9Eylül104,39595,695Ekim103,397,996,898,1Kasım101,597,695,497,2Aralık99,798,496,598,9​​​​​​​

