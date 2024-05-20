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Ekonomist Serkan Özcan'dan Bakan Şimşek'e döviz eleştirisi: "Faiz vererek kurtulmaya çalışıyoruz"

Ekonomist Serkan Özcan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in döviz alımlarıyla ilgili açıklamalarına sert tepki gösterdi. Özcan, döviz rezervlerinin eritilmesini ve faiz politikasını eleştirerek, döviz alımının bir zorunluluk olduğunu vurguladı.

Yayın Tarihi: 20.05.2024 20:09
Güncelleme Tarihi: 20.05.2024 20:09
Ekonomist Serkan Özcan'dan Bakan Şimşek'e döviz eleştirisi: "Faiz vererek kurtulmaya çalışıyoruz"

Ekonomist Serkan Özcan'dan Mehmet Şimşek'e Döviz Tepkisi

Ekonomist Serkan Özcan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in döviz alımlarıyla ilgili açıklamalarına sosyal medya üzerinden sert eleştirilerde bulundu. Özcan, döviz rezervlerinin eritilmesini ve faiz politikasını eleştirerek, mevcut döviz alımının bir zorunluluk olduğunu vurguladı.

Özcan'dan Döviz Politikalarına Eleştiri

Ekonomist Serkan Özcan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) döviz biriktirmemesi durumunda liranın nominal değer kazanabileceği yönündeki açıklamalarına tepki gösterdi. Şimşek'in, “Piyasadan döviz almasak (Dolar/TL) 20’li rakamlara, 30’un altına gerilerdi” ifadesine karşılık olarak, Özcan döviz rezervlerinin eritilmesini ve yüksek faiz politikasını eleştirdi.

Faiz Vererek Kurtulmaya Çalışıyoruz

Özcan, dövizin iktidarın mükemmel bir iktisat politikası uyguladığı için değil, saplantılı bir politikadan kurtulmaya çalışıldığı için geldiğini belirtti. “Döviz almasak dolar çok düşer demenin bir mantığı yok! İktidar mükemmel bir iktisat politikası uyguladı diye gelmiyor döviz! Saplantılı bir politikadan ‘afedersiniz’ bile demeden %50 faiz vererek kurtulmaya çalışıyoruz, o nedenle bu bolluk!” ifadelerini kullandı.

Döviz Rezervleri ve Ekonomi Politikaları

Özcan, Merkez Bankası'nın dövizi mecburen aldığını, çünkü ülkenin döviz rezervlerinin yanlış ekonomi politikalarını sürdürebilmek için tüketildiğini vurguladı. “Dövizi mecburen alıyor Merkez Bankası! Çünkü ülkenin döviz rezervleri kara cahil bir ekonomi politikasını sürdürebilmek için cayır cayır yakıldı!” dedi.

Dış Talep Baltalanacak

Serkan Özcan, TL’nin aşırı değer kazanmasının, iç talebin ekonomik büyümeye katkı veremeyeceği bir noktaya giderken, dış talebi de baltalayacağına dikkat çekti. “Şimdi yapılan, o yakılan rezervleri yerine koymak için verilen tefeci faizinden ibaret! Ayrıca iç talebin ekonomik büyümeye neredeyse hiç katkı veremeyeceği bir noktaya giderken, TL’yi aşırı değerlendirmek dış talebi de baltalayacağı için döviz almak tercih değil mecburiyet!” açıklamasını yaptı

merkez bankası

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